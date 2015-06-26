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На Черниговщине осуждено пророссийского пропагандиста

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:27
  • Просмотров: 0
На Черниговщине осуждено пророссийского пропагандистаПрилукский горрайонный суд Черниговской области вынес приговор местному жителю, который распространял через российские соцсети материалы сепаратистского содержания.

Установлено, что мужчина преподавал на персональной странице

пропагандистскую информацию, в которой содержались призывы к изменению

государственной границы Украины и популяризировались террористические

бандформирования "ДНР / ЛНР".

По месту жительства злоумышленника сотрудниками

спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами

противоправной деятельности.

Приговором суда пророссийского пропагандиста признан виновным

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного

кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения

свободы сроком на четыре года с установлением испытательного срока -

три года.

Пресс-группа Управления СБ Украины

в Черниговской областишаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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