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На Черниговщине осуждено пророссийского пропагандиста
- Сегодня, 17:27
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Прилукский горрайонный суд Черниговской области вынес приговор местному жителю, который распространял через российские соцсети материалы сепаратистского содержания.
Установлено, что мужчина преподавал на персональной странице
пропагандистскую информацию, в которой содержались призывы к изменению
государственной границы Украины и популяризировались террористические
бандформирования "ДНР / ЛНР".
По месту жительства злоумышленника сотрудниками
спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами
противоправной деятельности.
Приговором суда пророссийского пропагандиста признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного
кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на четыре года с установлением испытательного срока -
три года.
Пресс-группа Управления СБ Украины
в Черниговской области
Установлено, что мужчина преподавал на персональной странице
пропагандистскую информацию, в которой содержались призывы к изменению
государственной границы Украины и популяризировались террористические
бандформирования "ДНР / ЛНР".
По месту жительства злоумышленника сотрудниками
спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами
противоправной деятельности.
Приговором суда пророссийского пропагандиста признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 Уголовного
кодекса Украины и назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на четыре года с установлением испытательного срока -
три года.
Пресс-группа Управления СБ Украины
в Черниговской области
Источник: 4ernigiv.info
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