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29-30 апреля - открытие туристического сезона
- Сегодня, 18:01
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29-30 апреля в Чернигове состоится открытие туристического сезона. План мероприятий и предложения к нему обсуждались сегодня на заседании организационного комитета в городском совете с участием заместителя городского головы Ольги Хонич.
«В этом году открытие туристического сезона имеет тематическую направленность под названием« Драник-фест », - сообщила Ольга Хонич. Обращаясь к собравшимся, она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ярко показать потенциал Чернигова и было интересно черниговцам и гостям нашего города.
В совещании приняли участие представители структурных подразделений городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и департамента спорта облгосадминистрации, Национального историко-культурного заповедника "Чернигов древний" и туристической сферы, представители средств массовой информации.
С предыдущим планом основных мероприятий по проведению открытия туристического сезона в городе ознакомил присутствующих Александр Шевчук, главный режиссер фестиваля, начальник военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он сообщил, что предусмотрена насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых: уникальные туры по туристическим местам Чернигова, площадка мастеров, посещение музеев, выступления спортсменов, невероятные реконструкции истории нашего города, интересная концертная программа. Кроме того, фестиваль уличной еды и мастер-классы по приготовлению дерунов.
Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.
Пресс-служба Черниговского городского совета
«В этом году открытие туристического сезона имеет тематическую направленность под названием« Драник-фест », - сообщила Ольга Хонич. Обращаясь к собравшимся, она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ярко показать потенциал Чернигова и было интересно черниговцам и гостям нашего города.
В совещании приняли участие представители структурных подразделений городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и департамента спорта облгосадминистрации, Национального историко-культурного заповедника "Чернигов древний" и туристической сферы, представители средств массовой информации.
С предыдущим планом основных мероприятий по проведению открытия туристического сезона в городе ознакомил присутствующих Александр Шевчук, главный режиссер фестиваля, начальник военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Он сообщил, что предусмотрена насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых: уникальные туры по туристическим местам Чернигова, площадка мастеров, посещение музеев, выступления спортсменов, невероятные реконструкции истории нашего города, интересная концертная программа. Кроме того, фестиваль уличной еды и мастер-классы по приготовлению дерунов.
Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.
Пресс-служба Черниговского городского совета
Источник: 4ernigiv.info
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