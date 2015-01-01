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Впервые в Чернигове местным предпринимателям компенсируют затраты на выставочную деятельность
- Сегодня, 18:27
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На 25-28 апреля планируется участие черниговской делегации в бизнес-миссии в город Познань (Польша) «Бизнес с Польшей: развитие производственной кооперации».
В программе пребывания встреча делегации Черниговщины с головой Великопольского воеводства, президентом польской Торгово-промышленной палаты и другими официальными лицами города. Кроме того, в рамках мероприятия состоится Украинский-польский бизнес-форум и День, посвященный Украины и Черниговской, предусматривающий презентацию Чернигова, Нежина и всего Черниговского региона, а также деятельности Черниговской Торгово-промышленной палаты и предприятий-участников форума.
В составе делегации 10 черниговских предприятий: ТОА «Атилос», ЗАО «Терра», ООО «ВебПродакшн», ООО «ПТП Облагропостач», ООО Цвиры А.Д., ООО «ГП« Завод «Рапид», ООО «Вудворк Дизайн», КП «Черниговводоканал» городского совета, ГП «ТК« Стиль »и ГП« Бета-сервис ». Этот перечень предприятий согласован консультативным советом предпринимателей при Черниговском городском голове. Два работающих в Чернигове предприятия с польскими инвестициями - это ООО «ТФ Кабель Украина» и ООО «Пласт-Бокс Украина» - тоже примут участие в этом бизнес-форуме. Они на основе своего опыта смогут рассказать польскому бизнесу о перспективах и возможности работы в Украине.
Финансирование участия черниговских предпринимателей в бизнес-миссии в город Познань частично компенсируется из городского бюджета. Это предусмотрено городской Программой поддержки малого и среднего предпринимательства и м. Чернигове на 2017-2020 годы, разработанной управлением экономического развития города городского совета совместно с представителями общественных объединений.
Программа принята сравнительно недавно, в конце прошлого года, и это будет первый опыт выполнения этого ее пункта. Как уже сообщалось ранее, возможность такого вида поддержки предпринимательства в городе, как компенсация части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом, внесенная в новой редакции городской программы поддержки предпринимательства впервые и это сделано по просьбе самих предпринимателей. Компенсироваться могут до 30% таких расходов, но на сумму не более 50 тыс. Грн и только раз в год.
Среди других новшеств программы поддержки предпринимательства в Чернигове - конкурс стартапов среди молодежи, издание инвесткаталогу, проведение периодических телевизионных обзоров для популяризации новых образцов продукции местных производителей и тому подобное.
Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко считает бизнес-форум в Польше перспективным для бизнеса Чернигова:
- Это масштабное мероприятие проводится нашими друзьями и партнерами. На этой выставке есть возможность представить достижения черниговских производителей. Я считаю, что Польша является нашим проводником в Европе. Выставочная деятельность эффективна, так черниговские предприятия должны больше участвовать в подобных форумах и выставках, - сказал он на щопонедилковий совещании на этой неделе.
Владислав Атрошенко также примет участие в этом бизнес-форуме.
Справка:
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в г.. Чернигове на 2017-2020 годы имеет целью укрепить городскую инфраструктуру поддержки предпринимательства, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, адаптировать его к работе в условиях новых стандартов и конкуренции в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, повысить экономические показатели развития города, достичь устойчивого формирования среднего класса жителей города.
Кроме того, в рамках Программы планируется реализовать образовательные программы для предпринимателей, социально-уязвимых слоев населения, продвигать местных производителей в зарубежных странах, изучать опыт развития инфраструктуры предпринимательства, организовывать выставочно-ярмарочную деятельность.
В программе пребывания встреча делегации Черниговщины с головой Великопольского воеводства, президентом польской Торгово-промышленной палаты и другими официальными лицами города. Кроме того, в рамках мероприятия состоится Украинский-польский бизнес-форум и День, посвященный Украины и Черниговской, предусматривающий презентацию Чернигова, Нежина и всего Черниговского региона, а также деятельности Черниговской Торгово-промышленной палаты и предприятий-участников форума.
В составе делегации 10 черниговских предприятий: ТОА «Атилос», ЗАО «Терра», ООО «ВебПродакшн», ООО «ПТП Облагропостач», ООО Цвиры А.Д., ООО «ГП« Завод «Рапид», ООО «Вудворк Дизайн», КП «Черниговводоканал» городского совета, ГП «ТК« Стиль »и ГП« Бета-сервис ». Этот перечень предприятий согласован консультативным советом предпринимателей при Черниговском городском голове. Два работающих в Чернигове предприятия с польскими инвестициями - это ООО «ТФ Кабель Украина» и ООО «Пласт-Бокс Украина» - тоже примут участие в этом бизнес-форуме. Они на основе своего опыта смогут рассказать польскому бизнесу о перспективах и возможности работы в Украине.
Финансирование участия черниговских предпринимателей в бизнес-миссии в город Познань частично компенсируется из городского бюджета. Это предусмотрено городской Программой поддержки малого и среднего предпринимательства и м. Чернигове на 2017-2020 годы, разработанной управлением экономического развития города городского совета совместно с представителями общественных объединений.
Программа принята сравнительно недавно, в конце прошлого года, и это будет первый опыт выполнения этого ее пункта. Как уже сообщалось ранее, возможность такого вида поддержки предпринимательства в городе, как компенсация части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе за рубежом, внесенная в новой редакции городской программы поддержки предпринимательства впервые и это сделано по просьбе самих предпринимателей. Компенсироваться могут до 30% таких расходов, но на сумму не более 50 тыс. Грн и только раз в год.
Среди других новшеств программы поддержки предпринимательства в Чернигове - конкурс стартапов среди молодежи, издание инвесткаталогу, проведение периодических телевизионных обзоров для популяризации новых образцов продукции местных производителей и тому подобное.
Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко считает бизнес-форум в Польше перспективным для бизнеса Чернигова:
- Это масштабное мероприятие проводится нашими друзьями и партнерами. На этой выставке есть возможность представить достижения черниговских производителей. Я считаю, что Польша является нашим проводником в Европе. Выставочная деятельность эффективна, так черниговские предприятия должны больше участвовать в подобных форумах и выставках, - сказал он на щопонедилковий совещании на этой неделе.
Владислав Атрошенко также примет участие в этом бизнес-форуме.
Справка:
Программа поддержки малого и среднего предпринимательства в г.. Чернигове на 2017-2020 годы имеет целью укрепить городскую инфраструктуру поддержки предпринимательства, создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, адаптировать его к работе в условиях новых стандартов и конкуренции в соответствии с требованиями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, повысить экономические показатели развития города, достичь устойчивого формирования среднего класса жителей города.
Кроме того, в рамках Программы планируется реализовать образовательные программы для предпринимателей, социально-уязвимых слоев населения, продвигать местных производителей в зарубежных странах, изучать опыт развития инфраструктуры предпринимательства, организовывать выставочно-ярмарочную деятельность.
Источник: 4ernigiv.info
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