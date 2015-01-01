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О временном коэффициенте рентабельности для горнодобывающих предприятий
- Сегодня, 09:10
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В Главном управлении ДФС в области предоставили разъяснения относительно временного коэффициента рентабельности для горнодобывающих предприятий, который применяется для исчисления налоговых обязательств по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых по расчетной стоимости единицы добытого полезного ископаемого в 2017 году.
Пунктом 27 Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного
фонда недр, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 05.05.1997 г..
№432, установлено, что «Условно балансовые и внебалансовые запасы, которые привлекаются
к разработке, переводятся в балансовых ». Согласно этому положению запасы
полезных ископаемых, фактически разрабатываются на участках недр, где геолого
экономическая оценка еще не выполнено, должны рассматриваться как балансовые рентабельно
извлекаемые запасы.
В соответствии с пунктом 3 Классификации, к балансовых запасов полезных ископаемых
участки недр относятся запасы, для которых на момент проведения геолого
экономической оценки согласно технико-экономическим расчетам и / или материалами
финансовой отчетности доказано, что коэффициент рентабельности продукции
горнодобывающего предприятия (расчетный и / или фактический) является достаточным для
экономически эффективной добычи | полезных ископаемых на таком участке недр.
Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых осуществила оценку
усредненных величин коэффициента рентабельности горнодобывающих предприятий за
материалами геолого-экономических оценок балансовых запасов полезных ископаемых
участков недр, выполненных в экономических условиях действующих в 2016 году. учетная ставка
Национального банка Украины менялась в течение 2016 от 22 до 14%
(Усредненная - 17%).
Согласно геолого-экономическая оценка запасов полезных ископаемых, выполненных
в 2016 году, усредненные коэффициенты рентабельности горных предприятий по добыче
полезных ископаемых составили: для нефти и газа - 0,87; для всех остальных горнодобывающих
предприятий, за исключением нефтегазовых, - 0,22. усредненный коэффициент
рентабельности нефтегазодобывающих предприятий в 2016 году является большим от
рассчитанного на 2016 год, в связи с изменениями цен, рентных и других обязательных
платежей, которые происходили. Усредненный коэффициент рентабельности для других
горнодобывающих предприятий, за исключением нефтегазовых, мало отличается от
рассчитанного на 2016 год.
В данный момент учетная ставка Национального банка Украины (14%) является
близкой к усредненной за 2016 год. Поэтому определенные усредненные коэффициенты
рентабельности горнодобывающих предприятий за 2016 могут быть обоснованно
применены в 2017 году для участков недр, где производится хозяйственная деятельность по
добычи полезных ископаемых, но геолого экономическая оценка запасов полезных
ископаемых и надлежащее определение коэффициента рентабельности горнодобывающего
предприятия (Крмпе) еще не выполнены.
Учитывая изложенное, в соответствии с Положением о порядке разработки и
обоснования кондиций на минеральное сырье для подсчета запасов твердых
полезных ископаемых, утвержденного приказом ГКС от 07.12.2005р. №300,
зарегистрированного Минюстом Украины № 65/11939, а также Положение о порядке
технико-экономического обоснования кондиций для подсчета запасов месторождений
нефти и газа, утвержденного приказом ГКС от 27.11.2006р. № 316 и зарегистрированного
Минюстом Украины № 1383/13257, ГКС Украины рекомендует установить такие
временные (до проведения государственной экспертизы материалов геолого-экономической
оценки запасов полезных ископаемых) коэффициенты рентабельности для применения
плательщиками при исчислении налоговых обязательств в 2017 году:
- для нефтегазодобывающих предприятий - 0,87;
- для всех остальных горнодобывающих предприятий - 0,22.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Пунктом 27 Классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного
фонда недр, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 05.05.1997 г..
№432, установлено, что «Условно балансовые и внебалансовые запасы, которые привлекаются
к разработке, переводятся в балансовых ». Согласно этому положению запасы
полезных ископаемых, фактически разрабатываются на участках недр, где геолого
экономическая оценка еще не выполнено, должны рассматриваться как балансовые рентабельно
извлекаемые запасы.
В соответствии с пунктом 3 Классификации, к балансовых запасов полезных ископаемых
участки недр относятся запасы, для которых на момент проведения геолого
экономической оценки согласно технико-экономическим расчетам и / или материалами
финансовой отчетности доказано, что коэффициент рентабельности продукции
горнодобывающего предприятия (расчетный и / или фактический) является достаточным для
экономически эффективной добычи | полезных ископаемых на таком участке недр.
Государственная комиссия Украины по запасам полезных ископаемых осуществила оценку
усредненных величин коэффициента рентабельности горнодобывающих предприятий за
материалами геолого-экономических оценок балансовых запасов полезных ископаемых
участков недр, выполненных в экономических условиях действующих в 2016 году. учетная ставка
Национального банка Украины менялась в течение 2016 от 22 до 14%
(Усредненная - 17%).
Согласно геолого-экономическая оценка запасов полезных ископаемых, выполненных
в 2016 году, усредненные коэффициенты рентабельности горных предприятий по добыче
полезных ископаемых составили: для нефти и газа - 0,87; для всех остальных горнодобывающих
предприятий, за исключением нефтегазовых, - 0,22. усредненный коэффициент
рентабельности нефтегазодобывающих предприятий в 2016 году является большим от
рассчитанного на 2016 год, в связи с изменениями цен, рентных и других обязательных
платежей, которые происходили. Усредненный коэффициент рентабельности для других
горнодобывающих предприятий, за исключением нефтегазовых, мало отличается от
рассчитанного на 2016 год.
В данный момент учетная ставка Национального банка Украины (14%) является
близкой к усредненной за 2016 год. Поэтому определенные усредненные коэффициенты
рентабельности горнодобывающих предприятий за 2016 могут быть обоснованно
применены в 2017 году для участков недр, где производится хозяйственная деятельность по
добычи полезных ископаемых, но геолого экономическая оценка запасов полезных
ископаемых и надлежащее определение коэффициента рентабельности горнодобывающего
предприятия (Крмпе) еще не выполнены.
Учитывая изложенное, в соответствии с Положением о порядке разработки и
обоснования кондиций на минеральное сырье для подсчета запасов твердых
полезных ископаемых, утвержденного приказом ГКС от 07.12.2005р. №300,
зарегистрированного Минюстом Украины № 65/11939, а также Положение о порядке
технико-экономического обоснования кондиций для подсчета запасов месторождений
нефти и газа, утвержденного приказом ГКС от 27.11.2006р. № 316 и зарегистрированного
Минюстом Украины № 1383/13257, ГКС Украины рекомендует установить такие
временные (до проведения государственной экспертизы материалов геолого-экономической
оценки запасов полезных ископаемых) коэффициенты рентабельности для применения
плательщиками при исчислении налоговых обязательств в 2017 году:
- для нефтегазодобывающих предприятий - 0,87;
- для всех остальных горнодобывающих предприятий - 0,22.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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