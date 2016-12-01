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Органы ДФС области активно предоставляют налогоплательщикам административные, консультативные и информационные услуги
- Сегодня, 09:30
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За январь - март текущего года в фискальные органы области обратилось более 270 тыс. Плательщиков для получения административных, консультативных и информационных услуг.
Из общего количества административных услуг - 68 процентов, (более 183
тыс.) предоставлено через Центры обслуживания плательщиков. больше всего плательщиков
интересовала услуга выдачи карточки налогоплательщика. Ею воспользовались более 10 тыс.
человек. На втором месте услуга предоставления выписки из реестра плательщиков единого налога
- более 3 тыс. Услуг.
Также предоставлено значительное количество услуг: регистрация книги учета доходов и
книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 2,7 тыс., Регистрация
книг учета расчетных операций - 1,6 тыс., регистрация плательщика единого
налога - 1,6 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли алкогольными
напитками - 0,6 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли табачными
изделиями - по 0500.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Из общего количества административных услуг - 68 процентов, (более 183
тыс.) предоставлено через Центры обслуживания плательщиков. больше всего плательщиков
интересовала услуга выдачи карточки налогоплательщика. Ею воспользовались более 10 тыс.
человек. На втором месте услуга предоставления выписки из реестра плательщиков единого налога
- более 3 тыс. Услуг.
Также предоставлено значительное количество услуг: регистрация книги учета доходов и
книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога - 2,7 тыс., Регистрация
книг учета расчетных операций - 1,6 тыс., регистрация плательщика единого
налога - 1,6 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли алкогольными
напитками - 0,6 тыс., выдача лицензии на право розничной торговли табачными
изделиями - по 0500.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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