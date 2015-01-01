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За три месяца Черниговская таможня ДФС выявила нарушений почти на 35,6 млн. гривен

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:15
  • Просмотров: 27
За три месяца Черниговская таможня ДФС выявила нарушений почти на 35,6 млн. гривенВ течение первого квартала подразделениями Черниговской таможни ДФС обнаружено и прекращено 195 нарушений таможенных правил, общая стоимость предметов в которых составляет более 35600000. Гривен. Основными категориями изъятых предметов были промышленные товары, сырье и материалы (более 35 млн. Грн.), А также продовольственные товары, сельхозпродукция и транспортные средства.

За этот же период сотрудниками таможни пресечена 15 фактов незаконного

перемещение опасных веществ. Направлено 5 сообщений о противоправных деяниях

в правоохранительные органы - изъяты вещества похожи на марихуану и амфетамин. по

10 фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного

кодекса Украины - изъято 227 таблеток психотропного действия и прекурсоры.

Отдел организации работы ГУ ДФС в

Черниговской области.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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