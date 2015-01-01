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За три месяца Черниговская таможня ДФС выявила нарушений почти на 35,6 млн. гривен
- Сегодня, 10:15
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В течение первого квартала подразделениями Черниговской таможни ДФС обнаружено и прекращено 195 нарушений таможенных правил, общая стоимость предметов в которых составляет более 35600000. Гривен. Основными категориями изъятых предметов были промышленные товары, сырье и материалы (более 35 млн. Грн.), А также продовольственные товары, сельхозпродукция и транспортные средства.
За этот же период сотрудниками таможни пресечена 15 фактов незаконного
перемещение опасных веществ. Направлено 5 сообщений о противоправных деяниях
в правоохранительные органы - изъяты вещества похожи на марихуану и амфетамин. по
10 фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного
кодекса Украины - изъято 227 таблеток психотропного действия и прекурсоры.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
За этот же период сотрудниками таможни пресечена 15 фактов незаконного
перемещение опасных веществ. Направлено 5 сообщений о противоправных деяниях
в правоохранительные органы - изъяты вещества похожи на марихуану и амфетамин. по
10 фактам составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного
кодекса Украины - изъято 227 таблеток психотропного действия и прекурсоры.
Отдел организации работы ГУ ДФС в
Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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