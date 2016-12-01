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График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни
- Сегодня, 09:32
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С целью организации качественного выполнения органами ДФС возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает о режиме работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни:
15 апреля 2017 - рабочий день с 9 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в
дежурном режиме;
17 апреля 2017 - рабочий день с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
дежурном режиме.
16 апреля, 1,2,8,9 мая - выходные дни.
Черниговская ОГНИ
15 апреля 2017 - рабочий день с 9 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в
дежурном режиме;
17 апреля 2017 - рабочий день с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в
дежурном режиме.
16 апреля, 1,2,8,9 мая - выходные дни.
Черниговская ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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