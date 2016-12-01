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График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:32
  • Просмотров: 7
График работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дниС целью организации качественного выполнения органами ДФС возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков, предотвращения возникновения возможных рисков несвоевременного и некачественного принятия налоговой отчетности и предоставления административных услуг, Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области сообщает о режиме работы Центра обслуживания плательщиков в праздничные дни:

15 апреля 2017 - рабочий день с 9 час. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. в

дежурном режиме;

17 апреля 2017 - рабочий день с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в

дежурном режиме.

16 апреля, 1,2,8,9 мая - выходные дни.

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Источник: 4ernigiv.info

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