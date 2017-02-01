﻿﻿ Представителям творческих профессий необходимо задекларировать свои доходы » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Представителям творческих профессий необходимо задекларировать свои доходы
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Представителям творческих профессий необходимо задекларировать свои доходы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:21
  • Просмотров: 28
Представителям творческих профессий необходимо задекларировать свои доходыЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что спортсмены, актеры, репетиторы и другие представители творческих профессий обязаны задекларировать полученные в течение прошлого года доходы в случае, если при начислении и выплате таких доходов не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор .

Отчитаться о полученных в 2016 году доходах необходимо в налоговую

инспекции по месту своего налогового адреса по форме, утвержденной

приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 № 821 «О

внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015

года №859 ». Сделать это следует до 1 мая текущего года.

По выбору налогоплательщика декларации подаются лично или

уполномоченным на это лицом; почте или средствами электронной связи.

Декларантам стоит воспользоваться специальным электронным сервисом

«Декларация об имущественном состоянии» в открытой части Электронного кабинета

плательщика, где можно бесплатно скачать, заполнить, сохранить и

распечатать декларацию, а с использованием электронной цифровой

подписи - подать декларацию в электронном виде.

Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении

декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно

получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по

адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,

65-28- 25.

Призываем плательщиков добросовестно выполнить свой конституционный

обязанность - своевременно задекларировать свои доходы и уплатить налоги в

бюджета страны.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Налоговая: Декларирование доходов, полученных за пределами предпринимательс ...

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание на то, что согласно п. 177.6 ст.

Налоговая: Оказывал услуги репетиторов - Задекларируй доходы!

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание учителей и преподавателей,

Налоговая: В Чернигове первый миллионер задекларировал свои доходы

«С начала года в Черниговской ОГНИ подано 477 налоговых деклараций об имущественном состоянии и

На Черниговщине уже 1338 граждан подали декларации об имущественном состоя ...

В Главном управлении ДФС сообщили, что 1338 граждан уже подали налоговые декларации об

С 1 января стартовала декларационная кампания - 2017

Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание жителей г.. Чернигова и

В Украине стартовала кампания по декларированию доходов

Налоговая декларация о доходах (имущественном состоянии) подается до 1 мая текущего года по месту
﻿
Видео
Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети