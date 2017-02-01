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Представителям творческих профессий необходимо задекларировать свои доходы
- Сегодня, 11:21
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает, что спортсмены, актеры, репетиторы и другие представители творческих профессий обязаны задекларировать полученные в течение прошлого года доходы в случае, если при начислении и выплате таких доходов не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор .
Отчитаться о полученных в 2016 году доходах необходимо в налоговую
инспекции по месту своего налогового адреса по форме, утвержденной
приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 № 821 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015
года №859 ». Сделать это следует до 1 мая текущего года.
По выбору налогоплательщика декларации подаются лично или
уполномоченным на это лицом; почте или средствами электронной связи.
Декларантам стоит воспользоваться специальным электронным сервисом
«Декларация об имущественном состоянии» в открытой части Электронного кабинета
плательщика, где можно бесплатно скачать, заполнить, сохранить и
распечатать декларацию, а с использованием электронной цифровой
подписи - подать декларацию в электронном виде.
Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении
декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно
получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по
адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,
65-28- 25.
Призываем плательщиков добросовестно выполнить свой конституционный
обязанность - своевременно задекларировать свои доходы и уплатить налоги в
бюджета страны.
Отчитаться о полученных в 2016 году доходах необходимо в налоговую
инспекции по месту своего налогового адреса по форме, утвержденной
приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 № 821 «О
внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 2 октября 2015
года №859 ». Сделать это следует до 1 мая текущего года.
По выбору налогоплательщика декларации подаются лично или
уполномоченным на это лицом; почте или средствами электронной связи.
Декларантам стоит воспользоваться специальным электронным сервисом
«Декларация об имущественном состоянии» в открытой части Электронного кабинета
плательщика, где можно бесплатно скачать, заполнить, сохранить и
распечатать декларацию, а с использованием электронной цифровой
подписи - подать декларацию в электронном виде.
Ответы на вопросы, возникающие при заполнении и представлении
декларации об имущественном состоянии и доходах, порядка и сроков уплаты можно
получить в Центре обслуживания плательщиков Черниговской ОГНИ по
адресу: ул. Кирпоноса, д.28, м. Чернигов, телефоны: 65-28- 53, 65-28- 32,
65-28- 25.
Призываем плательщиков добросовестно выполнить свой конституционный
обязанность - своевременно задекларировать свои доходы и уплатить налоги в
бюджета страны.
Источник: 0462.ua
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