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Шаг за шагом увеличиваем количество добросовестных работодателей
- Сегодня, 11:40
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За первый квартал текущего года работодатели м. Чернигова перечислили в бюджеты всех уровней 246,3 млн.грн налога на доходы физических лиц.
Это на 82,5 млн.грн (на 66,5 проц.)
больше прошлогоднего показателя.
Налог на доходы физических лиц является
основным источником наполнения
бюджета города. Кроме того, более 61,6
млн.грн уплаченного налога
направлено в государственную казну.
Следует отметить, что на увеличение поступлений налога на доходы
физических лиц положительно влияет увеличение части черниговских
работодателей, которые придерживаются государственных гарантий в оплате труда своих
наемных работников.
«Наряду с ростом добросовестных налогоплательщиков одним из приоритетных
методов работы по погашению задолженности по выплате заработной платы и
повышение ее размера законодательно установленного является принятие совместных
мероприятий Черниговской ОГНИ и Черниговского городского совета », - отметила
начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц,
имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с
физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла
Супрун.
По ее словам, с начала года руководство инспекции приняли участие в 4
заседаниях городской комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате
заработной платы. На заседаниях комиссии были заслушаны 4 руководителя
предприятий - должников по выплате заработной платы.
Кроме того, благодаря принятым мерам по детенизации доходов и
отношений в сфере занятости населения, с начала года инспекция помогла
оформлению трудовых отношений субъектами хозяйствования из 223
наемными работниками. Привлечено к государственной регистрации 40 человек,
повысили уровень оплаты труда 98 субъектов хозяйствования. благодаря этому
бюджет дополнительно получил 224,5 тыс. грн. поступлений налога на доходы
физических лиц.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Это на 82,5 млн.грн (на 66,5 проц.)
больше прошлогоднего показателя.
Налог на доходы физических лиц является
основным источником наполнения
бюджета города. Кроме того, более 61,6
млн.грн уплаченного налога
направлено в государственную казну.
Следует отметить, что на увеличение поступлений налога на доходы
физических лиц положительно влияет увеличение части черниговских
работодателей, которые придерживаются государственных гарантий в оплате труда своих
наемных работников.
«Наряду с ростом добросовестных налогоплательщиков одним из приоритетных
методов работы по погашению задолженности по выплате заработной платы и
повышение ее размера законодательно установленного является принятие совместных
мероприятий Черниговской ОГНИ и Черниговского городского совета », - отметила
начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц,
имущественных налогов и сборов с физических лиц управления налогов и сборов с
физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла
Супрун.
По ее словам, с начала года руководство инспекции приняли участие в 4
заседаниях городской комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате
заработной платы. На заседаниях комиссии были заслушаны 4 руководителя
предприятий - должников по выплате заработной платы.
Кроме того, благодаря принятым мерам по детенизации доходов и
отношений в сфере занятости населения, с начала года инспекция помогла
оформлению трудовых отношений субъектами хозяйствования из 223
наемными работниками. Привлечено к государственной регистрации 40 человек,
повысили уровень оплаты труда 98 субъектов хозяйствования. благодаря этому
бюджет дополнительно получил 224,5 тыс. грн. поступлений налога на доходы
физических лиц.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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