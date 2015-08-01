4ернігів.інфо » Стрічка новин » Не дайте себя обмануть мошенникам, представляемых налоговиками
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание, что в последнее время в городе Чернигове случились не единичны случаи мошеннических действий неустановленных лиц, которые от имени руководства налоговой инспекции звонят к субъектам хозяйствования, требуя денежные средства якобы для возможности принятия проверяющих из Киева.
Взамен обещано помочь в исключении
предприятия из списка проверок. В случае
отказа, угрожают налоговым давлением на предпринимательскую деятельность.
Такие факты мошенничества не только наносят ущерб предпринимателям и
предприятиям, но и подрывают авторитет органов Государственной фискальной
службы и снижают уровень доверия к ее работников.
Не дайте втянуть себя в грязную провокацию! Помните, мошенники -
хорошие психологи и рассчитывают именно на вашу доверчивость, заставив в
быстрых и необдуманных поступков.
С целью предотвращения мошеннических действий, обо всех подобных случаях
просим информировать по телефонам: отдел внутренней безопасности Главного
управления Государственной фискальной службы в Черниговской области (0462)
668-522, Viber +380632346905; приемная Черниговской ОГНИ (0462) 65-28-
00 и ни в коем случае не поддаваться на провокации и не предоставлять средства
аферистам.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Не дайте себя обмануть мошенникам, представляемых налоговиками
- Сегодня, 12:02
- Просмотров: 26
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание, что в последнее время в городе Чернигове случились не единичны случаи мошеннических действий неустановленных лиц, которые от имени руководства налоговой инспекции звонят к субъектам хозяйствования, требуя денежные средства якобы для возможности принятия проверяющих из Киева.
Взамен обещано помочь в исключении
предприятия из списка проверок. В случае
отказа, угрожают налоговым давлением на предпринимательскую деятельность.
Такие факты мошенничества не только наносят ущерб предпринимателям и
предприятиям, но и подрывают авторитет органов Государственной фискальной
службы и снижают уровень доверия к ее работников.
Не дайте втянуть себя в грязную провокацию! Помните, мошенники -
хорошие психологи и рассчитывают именно на вашу доверчивость, заставив в
быстрых и необдуманных поступков.
С целью предотвращения мошеннических действий, обо всех подобных случаях
просим информировать по телефонам: отдел внутренней безопасности Главного
управления Государственной фискальной службы в Черниговской области (0462)
668-522, Viber +380632346905; приемная Черниговской ОГНИ (0462) 65-28-
00 и ни в коем случае не поддаваться на провокации и не предоставлять средства
аферистам.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
В области с целью снижения уровня коррупции в фискальной и таможенной сфере ...
В органах ДФС области ведется борьба с проявлениями коррупции. С этой целью используются различные
Уважаемые налогоплательщики! Будьте осмотрительны!
Сегодня в отдел внутренней безопасности ГУ ДФС в Черниговской области поступила информация о том,
ВНИМАНИЕ: звонят мошенники
Главное управление фискальной службы в области предупреждает, что вчера предпринимателям области
Внимание! На территории области орудуют мошенники!
В отдел внутренней безопасности Главного управления ДФС в Черниговской области поступает
«Налоговики» в Чернигове вымогают деньги по телефону
В Чернигове зафиксированы отдельные случаи, когда мошенники от имени руководства налоговой
В Чернигове мошенники выдают себя за налоговиков, собирающих деньги «на бла ...
Государственная налоговая инспекция в г. Чернигове обращает внимание, что в последнее время в
Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок В Черниговском онкодиспансере кормят на 12,50 грн в день Школьники в Чернигове обнаружили клад 17-го века
Добавить комментарий!