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Не дайте себя обмануть мошенникам, представляемых налоговиками

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
  • Просмотров: 26
Не дайте себя обмануть мошенникам, представляемых налоговиками
Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области обращает внимание, что в последнее время в городе Чернигове случились не единичны случаи мошеннических действий неустановленных лиц, которые от имени руководства налоговой инспекции звонят к субъектам хозяйствования, требуя денежные средства якобы для возможности принятия проверяющих из Киева.

Взамен обещано помочь в исключении

предприятия из списка проверок. В случае

отказа, угрожают налоговым давлением на предпринимательскую деятельность.

Такие факты мошенничества не только наносят ущерб предпринимателям и

предприятиям, но и подрывают авторитет органов Государственной фискальной

службы и снижают уровень доверия к ее работников.

Не дайте втянуть себя в грязную провокацию! Помните, мошенники -

хорошие психологи и рассчитывают именно на вашу доверчивость, заставив в

быстрых и необдуманных поступков.

С целью предотвращения мошеннических действий, обо всех подобных случаях

просим информировать по телефонам: отдел внутренней безопасности Главного

управления Государственной фискальной службы в Черниговской области (0462)

668-522, Viber +380632346905; приемная Черниговской ОГНИ (0462) 65-28-

00 и ни в коем случае не поддаваться на провокации и не предоставлять средства

аферистам.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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