Черниговский «Буревестник» зубами цепляется за шанс

Последний тур чемпионата проходит в Чернигове. Здесь собрались 4 команды, которые займут в итоговой таблице места с 5-го по 8-е.В первых двух матчах черниговский «Буревестник» со счетом 3:2 обыграл харьковскую «Юракадемию» и «Фаворит» из Полтавской области.Причем в пятничной игре с «Фаворитом» черниговцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели выцарапать победу в поединке.Теперь перед последним туром сразу у трех команд – «Буревестника», «Юракадемии» и днипровского «Днепра» по 7 побед в активе.Сегодня, 15 апреля, пройдут заключительные матчи. «Буревестник» сыграет с «Днепром», а «юристы» - с «Фаворитом», который досрочно занял последнее место в чемпионате.В случае победы черниговской команды и поражения «Юракадемии» именно «Буревестник» займет 5-е место в сезоне.Наша победа и успех харьковчан оставит команду на 6-й строчке. Поражение черниговцев отбросит их на 7-ю строку и заставит играть переходные поединки за право остаться в Суперлиге на следующий сезон.Матч «Буревестника» и «Днепра» пройдет сегодня, 15 апреля (суббота) в спортзале Черниговского педуниверситета. Начало встречи в 13.00.