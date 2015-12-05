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Черниговский «Буревестник» зубами цепляется за шанс
- Вчера, 09:01
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Заключительные матчи чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги дарят потрясающую интригу. «Буревестник» продолжает борьбу за 5-е место.
Последний тур чемпионата проходит в Чернигове. Здесь собрались 4 команды, которые займут в итоговой таблице места с 5-го по 8-е.
В первых двух матчах черниговский «Буревестник» со счетом 3:2 обыграл харьковскую «Юракадемию» и «Фаворит» из Полтавской области.
Причем в пятничной игре с «Фаворитом» черниговцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели выцарапать победу в поединке.
Теперь перед последним туром сразу у трех команд – «Буревестника», «Юракадемии» и днипровского «Днепра» по 7 побед в активе.
Сегодня, 15 апреля, пройдут заключительные матчи. «Буревестник» сыграет с «Днепром», а «юристы» - с «Фаворитом», который досрочно занял последнее место в чемпионате.
В случае победы черниговской команды и поражения «Юракадемии» именно «Буревестник» займет 5-е место в сезоне.
Наша победа и успех харьковчан оставит команду на 6-й строчке. Поражение черниговцев отбросит их на 7-ю строку и заставит играть переходные поединки за право остаться в Суперлиге на следующий сезон.
Матч «Буревестника» и «Днепра» пройдет сегодня, 15 апреля (суббота) в спортзале Черниговского педуниверситета. Начало встречи в 13.00.
Последний тур чемпионата проходит в Чернигове. Здесь собрались 4 команды, которые займут в итоговой таблице места с 5-го по 8-е.
В первых двух матчах черниговский «Буревестник» со счетом 3:2 обыграл харьковскую «Юракадемию» и «Фаворит» из Полтавской области.
Причем в пятничной игре с «Фаворитом» черниговцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели выцарапать победу в поединке.
Теперь перед последним туром сразу у трех команд – «Буревестника», «Юракадемии» и днипровского «Днепра» по 7 побед в активе.
Сегодня, 15 апреля, пройдут заключительные матчи. «Буревестник» сыграет с «Днепром», а «юристы» - с «Фаворитом», который досрочно занял последнее место в чемпионате.
В случае победы черниговской команды и поражения «Юракадемии» именно «Буревестник» займет 5-е место в сезоне.
Наша победа и успех харьковчан оставит команду на 6-й строчке. Поражение черниговцев отбросит их на 7-ю строку и заставит играть переходные поединки за право остаться в Суперлиге на следующий сезон.
Матч «Буревестника» и «Днепра» пройдет сегодня, 15 апреля (суббота) в спортзале Черниговского педуниверситета. Начало встречи в 13.00.
Источник: 0462.ua
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