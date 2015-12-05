﻿﻿ Черниговский «Буревестник» зубами цепляется за шанс » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » Черниговский «Буревестник» зубами цепляется за шанс
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

Черниговский «Буревестник» зубами цепляется за шанс

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 09:01
  • Просмотров: 40
Черниговский «Буревестник» зубами цепляется за шансЗаключительные матчи чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги дарят потрясающую интригу. «Буревестник» продолжает борьбу за 5-е место.

Последний тур чемпионата проходит в Чернигове. Здесь собрались 4 команды, которые займут в итоговой таблице места с 5-го по 8-е.

В первых двух матчах черниговский «Буревестник» со счетом 3:2 обыграл харьковскую «Юракадемию» и «Фаворит» из Полтавской области.

Причем в пятничной игре с «Фаворитом» черниговцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели выцарапать победу в поединке.

Теперь перед последним туром сразу у трех команд – «Буревестника», «Юракадемии» и днипровского «Днепра» по 7 побед в активе.

Сегодня, 15 апреля, пройдут заключительные матчи. «Буревестник» сыграет с «Днепром», а «юристы» - с «Фаворитом», который досрочно занял последнее место в чемпионате.

В случае победы черниговской команды и поражения «Юракадемии» именно «Буревестник» займет 5-е место в сезоне.

Наша победа и успех харьковчан оставит команду на 6-й строчке. Поражение черниговцев отбросит их на 7-ю строку и заставит играть переходные поединки за право остаться в Суперлиге на следующий сезон.

Матч «Буревестника» и «Днепра» пройдет сегодня, 15 апреля (суббота) в спортзале Черниговского педуниверситета. Начало встречи в 13.00.
шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

Чемпионат Украины по волейболу: все решится в Чернигове

Третий тур второго этапа (за 5-8 места) чемпионата страны по волейболу закончился для

Черниговский «Буревестник» добыл три победы в Лубнах

После тура в Полтавской области черниговские волейболисты уверенно занимают первое место в турнире

Черниговский «Буревестник» бороться за медали не будет

Завершился регулярный чемпионат Украины по волейболу среди команд Суперлиги. В последнем туре

Черниговский волейбол празднует победы

Успешно выступили оба черниговских коллектива в Суперлиге. Мужской «Буревестник» и женский

«Буревестник» вернулся в Чернигов с двумя поражениями, но с одним очком

В рамках 3-го тура чемпионата Украины по волейболу черниговские спортсмены провели два поединка в

Черниговский «Буревестник-ШВСМ» лидирует на чемпионата Украины по волейболу

После двух туров турнирная таблица чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги
﻿
Видео
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети