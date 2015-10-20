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В биатлонной сборной Украины будет больше черниговцев

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 09:32
  • Просмотров: 45
В биатлонной сборной Украины будет больше черниговцевФедерация биатлона Украины и тренерский штаб национальной команды определилась со списком спортсменов, которые будут вести подготовку к новому сезону в составе первой сборной на протяжении сезона 2017/2018.

В списке больше биатлонистов из Чернигова, чем в было в сезоне 2016/2017.

Представительство в женской команде осталось прежним – из 8 спортсменок только Ирина Варвинец имеет черниговскую «прописку».

А вот мужская команда теперь наполовину состоит из черниговцев. К Сергею Семенову и Артеме Приме добавились Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

Мужская сборная Украины начнет подготовку к сезону 2017/18 с 11 мая, а женская – с 15 мая. Местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.

Сезон 2017/2018 – олимпийский. Зимняя Олимпиада пройдет в феврале следующего года в Пхенчхане (Южная Корея).шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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