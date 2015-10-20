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В биатлонной сборной Украины будет больше черниговцев
- Вчера, 09:32
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Федерация биатлона Украины и тренерский штаб национальной команды определилась со списком спортсменов, которые будут вести подготовку к новому сезону в составе первой сборной на протяжении сезона 2017/2018.
В списке больше биатлонистов из Чернигова, чем в было в сезоне 2016/2017.
Представительство в женской команде осталось прежним – из 8 спортсменок только Ирина Варвинец имеет черниговскую «прописку».
А вот мужская команда теперь наполовину состоит из черниговцев. К Сергею Семенову и Артеме Приме добавились Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Мужская сборная Украины начнет подготовку к сезону 2017/18 с 11 мая, а женская – с 15 мая. Местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.
Сезон 2017/2018 – олимпийский. Зимняя Олимпиада пройдет в феврале следующего года в Пхенчхане (Южная Корея).
В списке больше биатлонистов из Чернигова, чем в было в сезоне 2016/2017.
Представительство в женской команде осталось прежним – из 8 спортсменок только Ирина Варвинец имеет черниговскую «прописку».
А вот мужская команда теперь наполовину состоит из черниговцев. К Сергею Семенову и Артеме Приме добавились Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Мужская сборная Украины начнет подготовку к сезону 2017/18 с 11 мая, а женская – с 15 мая. Местом первого сбора станет испанский остров Тенерифе.
Сезон 2017/2018 – олимпийский. Зимняя Олимпиада пройдет в феврале следующего года в Пхенчхане (Южная Корея).
Источник: 0462.ua
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