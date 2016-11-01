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Вниманию участников дорожного движения в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:01
  • Просмотров: 39
Вниманию участников дорожного движения в Чернигове
Накануне Пасхи и поминальных дней отдел безопасности дорожного движения в Черниговской области призывает граждан быть внимательными на дорогах, особенно вблизи церквей, кладбищ и остановок общественного транспорта.

Будьте особенно внимательны при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Просьба к водителям автотранспорта корректировать свои маршруты движения в эти дни соответственно дорожной обстановке, а также парковаться на дороге в соответствии с требованиями правил дорожного движения.

Учитывайте дорожную обстановку при парковые, особенно возле храмов, кладбищ, чтобы избежать заторов в дорожном движении.

Уважаемые пешеходы!
Придерживайтесь Правил дорожного движения при переходе улиц и дорог, особенно в местах интенсивного движения транспорта.

Переходите проезжую часть только по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора в местах, где установлен знак «Пешеходный переход», а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров и обочины.

Если таких мест поблизости нет, то дорогу можно перейти там, где она хорошо просматривается с обеих сторон.

Не перебегайте дорогу перед близко движущимся транспортом, чтобы сэкономить расстояние и время. Помните, эта экономия может обернуться гибелью или тяжелыми травмами!

Уважаемые родители!
Не оставляйте своих детей без присмотра вблизи дорог! Не позволяйте им играть вблизи проезжей части!

Следите и контролируйте, где и как в выходные дни проводят свое время ваши дети!

Ежедневно напоминайте им о соблюдении Правил дорожного движения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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