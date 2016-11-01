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На избиениях школьников черниговские подростки зарабатывают деньги?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 10:31
  • Просмотров: 54
На избиениях школьников черниговские подростки зарабатывают деньги?История со скандальной дракой подростков в Чернигове продолжает находиться с списке топовых тем для украинских СМИ. «Факты» отыскали детей, которые тоже пострадали от хулиганок.

Напомним, что 2 апреля во дворах возле «Мегацентра» три школьницы и студентка-первокурсница избили двух девочек-подростков из-за якобы украденного телефона.

Почему избили именно этих двух девочек? Это давний конфликт или хулиганы выбрали случайных жертв? Журналисты получили ответы на эти вопросы, пообщавшись с другими подростками, которые пострадали от этой же компании. Их оказалось немало.

Например, 15-летнего Игоря (имя изменено по его просьбе) жестоко избили буквально за несколько часов до произошедшего с Полиной и Юлей. Это случилось там же, в районе «Мегацентра», в самом центре города, где всегда много людей.

- Только это никого не останавливает, - рассказал подросток. - Теперь я уже знаю, что это одна большая компания, в которую входят и мальчики, и девочки. У них есть правило: мальчиков бьют мальчики, девочек - девочки.

Остальные наблюдают, обязательно снимают видео. Жертвами могут быть как их знакомые, так и подростки, которых они раньше никогда не видели. Главное - спровоцировать конфликт, в чем-то обвинить и потом за это избить…

Меня пригласила подруга: мол, пойдем погуляем, познакомлю тебя с друзьями.

Подозреваю, что меня привели туда специально. Потому что, как только я со всеми поздоровался, ребята заявили: «Ты торгуешь наркотиками. Рассказывай, что можешь для нас достать».

Когда я сказал, что ничем подобным не занимаюсь, пацан из их компании ударил меня по ноге: «Врешь! Думаешь, мы не знаем, что ты барыга?» К нам тут же подскочила вся компания.

Они взяли меня за руки, оттащили в сторону и начали бить. Они перерыли мой рюкзак – якобы в поисках наркотиков, но не нашли там ничего, кроме тетрадок и ручек. Потом сказали: можешь быть свободен.

Но не успел я пройти пяти метров, как они накинулись на меня снова: «Все равно ты барыга! Где ты берешь наркоту? Может, сам употребляешь?» Один из пацанов достал нож: «Если не признаешься, мы тебя убьем». Меня опять начали бить – по голове, по ногам, в грудь.

Я потом узнал, что видео таких избиений эти изверги выкладывают в Интернет.

В соцсетях есть закрытые группы, где человек, который опубликует подобное, получает за это призы и даже деньги.

Что касается видеороликов с избиениями, за которые подростки получают бонусы в Интернете, то это, как выяснилось, правда.

- «ВКонтакте» есть много закрытых групп, где публикуют подобные видео, - говорит 16-летний Вадим, который раньше общался с этой компанией.

- Такие группы называются «Забивы», «Рубка» и так далее. Участники публикуют там видеоролики и ждут, кто наберет больше лайков.

Все видео похожи: на жертву нападают два-три человека, а рядом стоит «группа поддержки». Жертву обязательно бьют ногами.

Те, чьи видеоролики становятся самыми популярными, получают призы - майки, кепки и прочую ерунду. Но есть закрытые сайты, на которых все гораздо серьезнее - там такие видео продают за большие деньги.

- В соцсетях действительно есть группы, где распространяются подобные видео, - подтвердил уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба.

За это участники получают бонусы и определенные награды. Это продолжение школьного буллинга - то есть травли человека.

Сегодня от этого страдают 90 % детей. Но из них только 4 % готовы рассказать об унижениях учителям. К сожалению, дети не доверяют взрослым и не верят, что их смогут защитить.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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