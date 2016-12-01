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Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч гривен
- Вчера, 11:10
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Ремонт старой опоры на углу Хлебопекарской и Коцюбинского 11 апреля привел к многотысячным убыткам жителей многоквартирного дома в этом районе, сообщает «Дитинець».
Работники «Облэнерго» после ремонта попросили жильцов проверить, все ли работает нормально.
Когда люди стали включать электроприборы, те начали дымить, искрить и даже взрываться.
Вызванная полиция приняла заявления о порче имущества, а в «Облэнерго» заявили, что ремонтные работы не закончены и заверили, что разберутся в причинах.
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Работники «Облэнерго» после ремонта попросили жильцов проверить, все ли работает нормально.
Когда люди стали включать электроприборы, те начали дымить, искрить и даже взрываться.
Вызванная полиция приняла заявления о порче имущества, а в «Облэнерго» заявили, что ремонтные работы не закончены и заверили, что разберутся в причинах.
Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»
Источник: 0462.ua
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