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На Донбассе оккупанты убили черниговского солдата

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 11:43
  • Просмотров: 57
На Донбассе оккупанты убили черниговского солдатаОлег Санник, проходивший службы в 72-й отдельной механизированной бригаде, погиб под Авдеевкой, сообщает ЧЕline со ссылкой на заместителя областного военкома Вадима Лильчицкого.

Уроженец Прилукского района погиб от рук донбасских террористов и российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.

Сообщается, что военнослужащий погиб во время выполнения задания на линии боевого столкновения, защищая независимость и территориальную целостность Украины.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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