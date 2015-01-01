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На Донбассе оккупанты убили черниговского солдата
- Вчера, 11:43
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Олег Санник, проходивший службы в 72-й отдельной механизированной бригаде, погиб под Авдеевкой, сообщает ЧЕline со ссылкой на заместителя областного военкома Вадима Лильчицкого.
Уроженец Прилукского района погиб от рук донбасских террористов и российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.
Сообщается, что военнослужащий погиб во время выполнения задания на линии боевого столкновения, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
Уроженец Прилукского района погиб от рук донбасских террористов и российских оккупантов под Авдеевкой Донецкой области.
Сообщается, что военнослужащий погиб во время выполнения задания на линии боевого столкновения, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
Источник: 0462.ua
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