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Черниговская «Десна» победила и сохранила за собой 2-е место

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:16
  • Просмотров: 50
Черниговская «Десна» победила и сохранила за собой 2-е местоМатч 25-го тура между «Колосом» из села Коваливка (Киевская область) и черниговской «Десной» завершился минимальной победой гостей.

Черниговцы вышли на поле без двух лидеров команды – форварда Александра Филиппова и правого защитника Дениса Фаворова.

В итоге место на правом фланге обороны занял универсал Андрей Мостово й, который нынешней весной успел уже сыграть на трех позициях (центр полузащиты и оба фланга защиты).

В нападении вышел самый опытный зимний новичок «Десны» - Владимир Лысенко. И именно забил победный мяч в концовке первого тайма.

Александр Волков навесил с левого фланга в район 11-метровой отметки, а там нападающий выскочил из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.

Как оказалось позже, этот год стал единственным в матче и принес «Десне» три очка.

Табло
«Колос» – «Десна» 0-1 (Лысенко, 40)
«Десна»: Махновский – Мостовой, Мельник, Максименко, Черноморец – Кобердизе – Картушов, Чепурненко (Щедраков, 90), Арвеладзе, Волков (Бовтрук, 85) – Лысенко.

Благодаря победе черниговцы вернули себе 2-е место в турнирной таблице, которое почти сутки занимал «Верес», сыгравший на день раньше.

Теперь у «Десны» 53 очка, а у «Вереса» - 52. Отрыв от остальных команд – 10 очков и более. Так что, похоже, основная борьба за путевку в Премьер-лигу развернется именно между коллективами из Чернигова и Ривного.

Лидирует команда из Мариуполя, оторвавшаяся от преследователей на 8 и 9 очков соответственно.

Командам осталось сыграть по 9 поединков. Матчи 26-го тура пройдут 22-23 апреля. «Десна» в Киеве на условно домашнем стадионе сыграет против краматорского «Авангарда», который занимает 8-е место в чемпионате. Соперником «Вереса» станет «Ингулец» (12-е место).


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Источник: 0462.ua

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