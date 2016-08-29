Черниговская «Десна» победила и сохранила за собой 2-е место

Черниговцы вышли на поле без двух лидеров команды – форварда Александра Филиппова и правого защитника Дениса Фаворова.В итоге место на правом фланге обороны занял универсал Андрей Мостово й, который нынешней весной успел уже сыграть на трех позициях (центр полузащиты и оба фланга защиты).В нападении вышел самый опытный зимний новичок «Десны» - Владимир Лысенко. И именно забил победный мяч в концовке первого тайма.Александр Волков навесил с левого фланга в район 11-метровой отметки, а там нападающий выскочил из-за спин защитников и головой отправил мяч в сетку.Как оказалось позже, этот год стал единственным в матче и принес «Десне» три очка.Табло«Колос» – «Десна» 0-1 (Лысенко, 40)«Десна»: Махновский – Мостовой, Мельник, Максименко, Черноморец – Кобердизе – Картушов, Чепурненко (Щедраков, 90), Арвеладзе, Волков (Бовтрук, 85) – Лысенко.Благодаря победе черниговцы вернули себе 2-е место в турнирной таблице, которое почти сутки занимал «Верес», сыгравший на день раньше.Теперь у «Десны» 53 очка, а у «Вереса» - 52. Отрыв от остальных команд – 10 очков и более. Так что, похоже, основная борьба за путевку в Премьер-лигу развернется именно между коллективами из Чернигова и Ривного.Лидирует команда из Мариуполя, оторвавшаяся от преследователей на 8 и 9 очков соответственно.Командам осталось сыграть по 9 поединков. Матчи 26-го тура пройдут 22-23 апреля. «Десна» в Киеве на условно домашнем стадионе сыграет против краматорского «Авангарда», который занимает 8-е место в чемпионате. Соперником «Вереса» станет «Ингулец» (12-е место).