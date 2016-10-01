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В Чернигове деревья украсили писанками

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 12:47
  • Просмотров: 50
В Чернигове деревья украсили писанками
Второй год подряд в Чернигове реаализуется уникальный проект. Писанки к Пасхе появляются не только на столах верующих, но и на деревьях в центре города, сообщает «Дитинець».

В прошлом году в рамках проекта около 200 украшений в виде писанок появилось в сквере возле Пятницкой церкви.

Акция пришлась по душе черниговцам, и организаторы решили ее повторить.

В этом году украшений стало больше – около 500 – а география расширилась и на улицу Сережникова.

Подробнее – в сюжете телеканала «Дитинець»шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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