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Бог не уберег. По дороге в церковь в ДТП погибла жительница Черниговской области

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 13:01
  • Просмотров: 60
Бог не уберег. По дороге в церковь в ДТП погибла жительница Черниговской области
70-летняя жительница Черниговской области не дошла до церкви, чтобы посвятить паски, сообщает «Високий вал».

Трагическая авария произошла около 22.00 в субботу, 15 апреля, на трассе Киев-Чернигов в селе Топчиевка Черниговского района

Женщина, 1947 года, шла на Пасхальное богослужение в местную церковь.
Пересекая проезжую часть в неустановленном месте, женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-21093.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля, черниговец 1989 года рождения, не пострадал.

Ведутся следственные действия.
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Источник: 0462.ua

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