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70-летняя жительница Черниговской области не дошла до церкви, чтобы посвятить паски, сообщает «Високий вал».
Трагическая авария произошла около 22.00 в субботу, 15 апреля, на трассе Киев-Чернигов в селе Топчиевка Черниговского района
Женщина, 1947 года, шла на Пасхальное богослужение в местную церковь.
Пересекая проезжую часть в неустановленном месте, женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-21093.
От полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля, черниговец 1989 года рождения, не пострадал.
Ведутся следственные действия.
Бог не уберег. По дороге в церковь в ДТП погибла жительница Черниговской области
- Вчера, 13:01
- Просмотров: 60
70-летняя жительница Черниговской области не дошла до церкви, чтобы посвятить паски, сообщает «Високий вал».
Трагическая авария произошла около 22.00 в субботу, 15 апреля, на трассе Киев-Чернигов в селе Топчиевка Черниговского района
Женщина, 1947 года, шла на Пасхальное богослужение в местную церковь.
Пересекая проезжую часть в неустановленном месте, женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-21093.
От полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля, черниговец 1989 года рождения, не пострадал.
Ведутся следственные действия.
Источник: 0462.ua
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