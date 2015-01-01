Бог не уберег. По дороге в церковь в ДТП погибла жительница Черниговской области

Трагическая авария произошла около 22.00 в субботу, 15 апреля, на трассе Киев-Чернигов в селе Топчиевка Черниговского районаЖенщина, 1947 года, шла на Пасхальное богослужение в местную церковь.Пересекая проезжую часть в неустановленном месте, женщина попала под колеса автомобиля ВАЗ-21093.От полученных травм пострадавшая погибла на месте ДТП. Водитель автомобиля, черниговец 1989 года рождения, не пострадал.Ведутся следственные действия.