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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации обнародовала на своем сайте решение №196 от 14 апреля 2017 года.
Документ предусматривает процедуру проведения конкурса на лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в рамках Плана мероприятий по внедрению системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения.
В решении НКРСИ идет речь о выдаче на конкурсной или тендерной основе лицензии на пользование радиочастотным ресурсом с использованием радиотехнологии мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE).
Предусмотрено, что лицензии выдадут в 13 регионах Украины. В списке есть и Черниговская область, за которой зарезервированы следующие полосы радиочастот: 2500,0 ... 2532,0; 2556,0 ... 2612,0; 2636,0 ... 2668,0; 2684, 0 ... 2700,0 МГц.
Полная на данный момент карта возможного покрытия, исходя из документа НКРСИ выглядит следующим образом
Связь поколения 4G может появиться в Черниговской области
- Вчера, 13:25
- Просмотров: 62
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации обнародовала на своем сайте решение №196 от 14 апреля 2017 года.
Документ предусматривает процедуру проведения конкурса на лицензии на пользование радиочастотным ресурсом в рамках Плана мероприятий по внедрению системы подвижной (мобильной) связи четвертого поколения.
В решении НКРСИ идет речь о выдаче на конкурсной или тендерной основе лицензии на пользование радиочастотным ресурсом с использованием радиотехнологии мобильной связи четвертого поколения (4G/LTE).
Предусмотрено, что лицензии выдадут в 13 регионах Украины. В списке есть и Черниговская область, за которой зарезервированы следующие полосы радиочастот: 2500,0 ... 2532,0; 2556,0 ... 2612,0; 2636,0 ... 2668,0; 2684, 0 ... 2700,0 МГц.
Полная на данный момент карта возможного покрытия, исходя из документа НКРСИ выглядит следующим образом
Источник: 0462.ua
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