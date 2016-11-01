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Жительница Чернигова слегла с ботулизмом после вяленой рыбы

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:03
  • Просмотров: 42
Жительница Чернигова слегла с ботулизмом после вяленой рыбыГлавное управление «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины» сообщает о новом случае заболевания ботулизмом.

48 летняя жительница Чернигова попала в реанимационное отделение больницы после употребления рыбы вяленой домашнего приготовления. Лечение больной продолжается.

Напоминаем, что в текущем году это уже четвертый человек, который заболел ботулизмом.

Во всех случаях причиной заболевания стали продукты домашнего изготовления (консервы овощные, рыба вяленая), приготовленные с нарушением технологии.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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