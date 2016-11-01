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Жительница Чернигова слегла с ботулизмом после вяленой рыбы
- Сегодня, 12:03
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Главное управление «Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины» сообщает о новом случае заболевания ботулизмом.
48 летняя жительница Чернигова попала в реанимационное отделение больницы после употребления рыбы вяленой домашнего приготовления. Лечение больной продолжается.
Напоминаем, что в текущем году это уже четвертый человек, который заболел ботулизмом.
Во всех случаях причиной заболевания стали продукты домашнего изготовления (консервы овощные, рыба вяленая), приготовленные с нарушением технологии.
48 летняя жительница Чернигова попала в реанимационное отделение больницы после употребления рыбы вяленой домашнего приготовления. Лечение больной продолжается.
Напоминаем, что в текущем году это уже четвертый человек, который заболел ботулизмом.
Во всех случаях причиной заболевания стали продукты домашнего изготовления (консервы овощные, рыба вяленая), приготовленные с нарушением технологии.
Источник: 0462.ua
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