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На 25 маршруте травмировали 70-летнюю черниговку

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:31
  • Просмотров: 33
На 25 маршруте травмировали 70-летнюю черниговкуНа Пасху произошел очередной неприятный инцидент в 25 черниговской маршрутке. Как сообщает Gorod.cn.ua, водитель не заметив, что из салона выходит пожилая женщина, зажал ее ногу дверью автобуса и начал движение, протянув старушку по тротуару несколько метров.

70-летняя Тамара Бовдня поехала святить паски в Храм Всех Святых, который находится у Хит-рынка.

Добираться до церкви с улицы Самоквасова решила на 25 маршруте. Села на ближайшей остановке. Стала выходить возле рынка.

- Одну ногу я уже поставила на бордюр. Вторую не успела, она осталась на ступеньке маршрутки. Двери закрылись и автобус поехал, схватив меня за собой. Я упала на колени, живот. Я не помню, что дальше происходило, только свой крик и вопли людей. Затем, как они посадили меня на тротуар и стали приводить в чувства. Я какое-то время посидела и самостоятельно, решив, что просто содрано колено (наверное, была в шоке), перешла на другую сторону, села снова в 25-й и отправилась домой. Самостоятельно поднялась на второй этаж. Смазала раненное место йодом и легла спать, думала к вечеру боль пройдет. Но, когда мне захотелось в туалет, прийти туда уже не могла и вызвала «скорую», - говорит женщина.

Тамара Бовдня рассказывает, что во второй городской больнице у нее диагностировали многочисленные ушибы и 2 трещины.

- Мне сделали рентген и оказалось, что у меня трещина в стопе и бедренной кости. Загипсовали. И я снова самостоятельно поехала домой, - говорит она.

Потерпевшая не понимает как могло так случиться, что водитель не заметил как выходит человек.

Напомним, управление транспорта ищет волонтеров для проверки 25 маршрута.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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