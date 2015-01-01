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На Черниговщине машина врезалась в жилой дом
- Вчера, 15:02
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В понедельник, 17 апреля, в 18:13 в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в г. Нежин на улице Борзнянский путь.
30-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с жилым домом.
Водитель погиб на месте происшествия.
Для проведения работ по деблокированию погибшего, которого зажало деформированными конструкциями автомобиля, привлекалось отделение шестнадцатого государственной пожарно-спасательной части г. Нежин.
30-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с жилым домом.
Водитель погиб на месте происшествия.
Для проведения работ по деблокированию погибшего, которого зажало деформированными конструкциями автомобиля, привлекалось отделение шестнадцатого государственной пожарно-спасательной части г. Нежин.
Источник: 0462.ua
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