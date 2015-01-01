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На Черниговщине машина врезалась в жилой дом

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 85
На Черниговщине машина врезалась в жилой домВ понедельник, 17 апреля, в 18:13 в Службу спасения "101" в Нежинском районе поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в г. Нежин на улице Борзнянский путь.

30-летний водитель автомобиля Chery Tiggo не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с жилым домом.

Водитель погиб на месте происшествия.

Для проведения работ по деблокированию погибшего, которого зажало деформированными конструкциями автомобиля, привлекалось отделение шестнадцатого государственной пожарно-спасательной части г. Нежин.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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