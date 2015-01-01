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В Польшу за счет бюджета смогут поехать черниговские предприниматели

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:38
  • Просмотров: 40
В Польшу за счет бюджета смогут поехать черниговские предпринимателиВпервые в Чернигове местным предпринимателям частично компенсируют затраты на выставочную деятельность.

На 25-28 апреля планируется участие черниговской делегации в бизнес-миссии в город Познань (Польша).

В программе пребывания – встреча делегации Черниговщины с головой Великопольского воеводства, президентом польской Торгово-промышленной палаты и другими официальными лицами города.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится украинско-польский бизнес-форум и День, посвященный Украине и Черниговской области, предусматривающий презентацию Чернигова, Нежина и всего региона, а также деятельности Черниговской торгово-промышленной палаты и предприятий-участников форума.

В составе делегации 10 черниговских предприятий: «Атилос», «Терра», «ВебПродакшн», «ПТП Облагропостач», ФЛП Цвир А. Д., «Завод «Рапид», «Вудворк Дизайн», «Черниговводоканал», «ТК «Стиль» и «Бета-сервис».

Этот перечень предприятий согласован консультативным советом предпринимателей при Черниговском городском голове.

Два работающих в Чернигове предприятия с польскими инвестициями – «ТФ Кабель Украина» и «Пласт-Бокс Украина» – тоже примут участие в бизнес-форуме.

Они на основе своего опыта смогут рассказать польскому бизнесу о перспективах и возможности работы в Украине.

Финансирование участия черниговских предпринимателей в бизнес-миссии в город Познань частично компенсируется из городского бюджета.

Это предусмотрено городской Программой поддержки малого и среднего предпринимательства и м. Чернигове на 2017-2020 годы, разработанной управлением экономического развития города городского совета совместно с представителями общественных объединений.

Программа принята в конце прошлого года, и это будет первый опыт выполнения этого ее пункта. Согласно документу, компенсироваться могут до 30% расходов, но на сумму не более 50 тысяч гривен и только раз в год.

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко также примет участие в этом бизнес-форуме.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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