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В Польшу за счет бюджета смогут поехать черниговские предприниматели
- Вчера, 15:38
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Впервые в Чернигове местным предпринимателям частично компенсируют затраты на выставочную деятельность.
На 25-28 апреля планируется участие черниговской делегации в бизнес-миссии в город Познань (Польша).
В программе пребывания – встреча делегации Черниговщины с головой Великопольского воеводства, президентом польской Торгово-промышленной палаты и другими официальными лицами города.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится украинско-польский бизнес-форум и День, посвященный Украине и Черниговской области, предусматривающий презентацию Чернигова, Нежина и всего региона, а также деятельности Черниговской торгово-промышленной палаты и предприятий-участников форума.
В составе делегации 10 черниговских предприятий: «Атилос», «Терра», «ВебПродакшн», «ПТП Облагропостач», ФЛП Цвир А. Д., «Завод «Рапид», «Вудворк Дизайн», «Черниговводоканал», «ТК «Стиль» и «Бета-сервис».
Этот перечень предприятий согласован консультативным советом предпринимателей при Черниговском городском голове.
Два работающих в Чернигове предприятия с польскими инвестициями – «ТФ Кабель Украина» и «Пласт-Бокс Украина» – тоже примут участие в бизнес-форуме.
Они на основе своего опыта смогут рассказать польскому бизнесу о перспективах и возможности работы в Украине.
Финансирование участия черниговских предпринимателей в бизнес-миссии в город Познань частично компенсируется из городского бюджета.
Это предусмотрено городской Программой поддержки малого и среднего предпринимательства и м. Чернигове на 2017-2020 годы, разработанной управлением экономического развития города городского совета совместно с представителями общественных объединений.
Программа принята в конце прошлого года, и это будет первый опыт выполнения этого ее пункта. Согласно документу, компенсироваться могут до 30% расходов, но на сумму не более 50 тысяч гривен и только раз в год.
Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко также примет участие в этом бизнес-форуме.
На 25-28 апреля планируется участие черниговской делегации в бизнес-миссии в город Познань (Польша).
В программе пребывания – встреча делегации Черниговщины с головой Великопольского воеводства, президентом польской Торгово-промышленной палаты и другими официальными лицами города.
Кроме того, в рамках мероприятия состоится украинско-польский бизнес-форум и День, посвященный Украине и Черниговской области, предусматривающий презентацию Чернигова, Нежина и всего региона, а также деятельности Черниговской торгово-промышленной палаты и предприятий-участников форума.
В составе делегации 10 черниговских предприятий: «Атилос», «Терра», «ВебПродакшн», «ПТП Облагропостач», ФЛП Цвир А. Д., «Завод «Рапид», «Вудворк Дизайн», «Черниговводоканал», «ТК «Стиль» и «Бета-сервис».
Этот перечень предприятий согласован консультативным советом предпринимателей при Черниговском городском голове.
Два работающих в Чернигове предприятия с польскими инвестициями – «ТФ Кабель Украина» и «Пласт-Бокс Украина» – тоже примут участие в бизнес-форуме.
Они на основе своего опыта смогут рассказать польскому бизнесу о перспективах и возможности работы в Украине.
Финансирование участия черниговских предпринимателей в бизнес-миссии в город Познань частично компенсируется из городского бюджета.
Это предусмотрено городской Программой поддержки малого и среднего предпринимательства и м. Чернигове на 2017-2020 годы, разработанной управлением экономического развития города городского совета совместно с представителями общественных объединений.
Программа принята в конце прошлого года, и это будет первый опыт выполнения этого ее пункта. Согласно документу, компенсироваться могут до 30% расходов, но на сумму не более 50 тысяч гривен и только раз в год.
Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко также примет участие в этом бизнес-форуме.
Источник: 0462.ua
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