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Туристический сезон открываем 29 апреля
- Вчера, 16:01
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29-30 апреля в Чернигове состоится открытие туристического сезона. План мероприятий и предложения к нему обсуждались на заседании организационного комитета в городском совете.
Как сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Хонич, в этом году открытие туристического сезона будет иметь тематическую направленность под названием «Дерун-фест».
Она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ярко показать потенциал Чернигова и было интересно черниговцам и гостям нашего города.
В совещании приняли участие представители структурных подразделений городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и департамента спорта облгосадминистрации, Национального историко-культурного заповедника «Чернігів стародавній» и туристической сферы.
С предварительным планом основных мероприятий по проведению открытия туристического сезона в городе ознакомил главный режиссер фестиваля, начальник военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Шевчук.
Он сообщил, что предусмотрена насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых:
• уникальные туры по туристическим местам Чернигова;
• площадка мастеров;
• посещение музеев;
• выступления спортсменов;
• реконструкции истории нашего города;
• интересная концертная программа.
Кроме того, предусмотрен фестиваль уличной еды и мастер-классы по приготовлению дерунов.
Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.
Как сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Хонич, в этом году открытие туристического сезона будет иметь тематическую направленность под названием «Дерун-фест».
Она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ярко показать потенциал Чернигова и было интересно черниговцам и гостям нашего города.
В совещании приняли участие представители структурных подразделений городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и департамента спорта облгосадминистрации, Национального историко-культурного заповедника «Чернігів стародавній» и туристической сферы.
С предварительным планом основных мероприятий по проведению открытия туристического сезона в городе ознакомил главный режиссер фестиваля, начальник военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Шевчук.
Он сообщил, что предусмотрена насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых:
• уникальные туры по туристическим местам Чернигова;
• площадка мастеров;
• посещение музеев;
• выступления спортсменов;
• реконструкции истории нашего города;
• интересная концертная программа.
Кроме того, предусмотрен фестиваль уличной еды и мастер-классы по приготовлению дерунов.
Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.
Источник: 0462.ua
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