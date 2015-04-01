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Туристический сезон открываем 29 апреля

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:01
  • Просмотров: 36
Туристический сезон открываем 29 апреля29-30 апреля в Чернигове состоится открытие туристического сезона. План мероприятий и предложения к нему обсуждались на заседании организационного комитета в городском совете.

Как сообщила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Хонич, в этом году открытие туристического сезона будет иметь тематическую направленность под названием «Дерун-фест».

Она отметила, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы ярко показать потенциал Чернигова и было интересно черниговцам и гостям нашего города.

В совещании приняли участие представители структурных подразделений городского совета, департамента культуры и туризма, национальностей и религий и департамента спорта облгосадминистрации, Национального историко-культурного заповедника «Чернігів стародавній» и туристической сферы.

С предварительным планом основных мероприятий по проведению открытия туристического сезона в городе ознакомил главный режиссер фестиваля, начальник военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Шевчук.

Он сообщил, что предусмотрена насыщенная историко-культурная программа мероприятий, среди которых:

• уникальные туры по туристическим местам Чернигова;

• площадка мастеров;

• посещение музеев;

• выступления спортсменов;

• реконструкции истории нашего города;

• интересная концертная программа.

Кроме того, предусмотрен фестиваль уличной еды и мастер-классы по приготовлению дерунов.

Участники совещания обратили особое внимание на вопросы обеспечения благоустройства и благоустройства мест проведения мероприятий, а также обеспечение охраны правопорядка в областном центре.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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