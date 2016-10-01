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В парке по проспекту Мира начала портиться новая тротуарная плитка (Фото)
- Вчера, 16:50
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Отреставрированный парк по проспекту Мира настоящий удивление и неподдельную радость у жителей Чернигова.
Выстланы тротуарной плиткой ровные дорожки, новые скамейки и урны, пешеходный фонтан, зеленый газон и цветы на клумбах - все это как вдохнуло жизнь в центральную часть города, которая сегодня стала одним из любимых мест для прогулок черниговцев. Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Тротуарная плитка, которой всего два года, начала портиться. В бетонных кирпичах образуются дырочки, которые можно увидеть невооруженным глазом. Уже сейчас тротуарная плитка понемногу рассыпается. Бесспорно, замечательно, когда город меняется, причем меняется к лучшему. Но, к сожалению, эти изменения недолговременные, ведь с такой тенденцией через несколько лет пешеходные дорожки в парке по проспекту Мира иметь примерно такой вид, который сейчас имеет пешеходная зона на Аллее героев.
Выстланы тротуарной плиткой ровные дорожки, новые скамейки и урны, пешеходный фонтан, зеленый газон и цветы на клумбах - все это как вдохнуло жизнь в центральную часть города, которая сегодня стала одним из любимых мест для прогулок черниговцев. Но есть в этой бочке меда и ложка дегтя. Тротуарная плитка, которой всего два года, начала портиться. В бетонных кирпичах образуются дырочки, которые можно увидеть невооруженным глазом. Уже сейчас тротуарная плитка понемногу рассыпается. Бесспорно, замечательно, когда город меняется, причем меняется к лучшему. Но, к сожалению, эти изменения недолговременные, ведь с такой тенденцией через несколько лет пешеходные дорожки в парке по проспекту Мира иметь примерно такой вид, который сейчас имеет пешеходная зона на Аллее героев.
Источник: cheline.com.ua
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