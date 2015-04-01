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День Федула обещает потепление, или женщины гуляют без мужчин
- Вчера, 17:02
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В день Федула, 18 апреля, украинцы пытались полностью проветрить жилье, устраивая сквозняки и позволяя теплым ветрам проникнуть внутрь. Ветер изгонял бесов и переполох. Переполохом называли болезнь, которую получали в результате воздействия злого ветра.
Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания. Обычно день Федула связывали с приходом теплых дней. Говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул, окна открыл, дом без дров натопил". Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федул-ветреник, Федора, Федора-ветреница и т.д. Считалось, что 18 апреля зима окончательно убегала прочь. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметам, пытались предсказать погоду на ближайшее время. В этом году 18 апреля отмечают Светлый вторник. В Светлый вторник уже женщины начинают ходить в гости, развлекаться, а мужчины остаются дома. В Украине на третий день Пасхальных праздников крестьяне традиционно собирались в корчме "на музыку", чтобы святки провести. Эти три дня праздников были счастливым временем гостювань, молодежных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы хохлатки, а найдя - топтали их, приговаривая: "Чтобы и на тот год дождаться хохлатки топтать". День называли купальни, потому что тех, кто проспал заутреню, обливали водой. В этот день девушки могли поливать ребят. А еще справлялись "висвяткы", то есть посвящения подростков-девочек - в девок, а ребят - в парней, за что те устраивали угощение и становились полноправными членами девичьей или мальчишника общины села. Народные приметы на 18 апреля Если на окраине все четко слышится - вскоре жди непогоды и ветреной погоды. День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно - жди устойчивой хорошей погоды. Глухарей слышно - скорее всего, по приметам, в ближайшее время погода улучшится. Если же эти птицы молчат - жди ненастья. Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, впрочем, могут быть с непогодой и дождями. Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову - пора выходить на пашню и приниматься за работу.
Верили, что человек может подхватить эту болезнь во сне. Изображали Переполох в виде живого существа. Знахари занимались лечением этого заболевания. Обычно день Федула связывали с приходом теплых дней. Говорили: "Пришел Федул - теплый ветер подул, окна открыл, дом без дров натопил". Праздник 18 апреля в старину называли по-разному: Федул-ветреник, Федора, Федора-ветреница и т.д. Считалось, что 18 апреля зима окончательно убегала прочь. Сам день может быть дождливым или теплым. Наблюдали за природными явлениями и приметам, пытались предсказать погоду на ближайшее время. В этом году 18 апреля отмечают Светлый вторник. В Светлый вторник уже женщины начинают ходить в гости, развлекаться, а мужчины остаются дома. В Украине на третий день Пасхальных праздников крестьяне традиционно собирались в корчме "на музыку", чтобы святки провести. Эти три дня праздников были счастливым временем гостювань, молодежных игр и забав. Взрослые искали в эти дни цветы хохлатки, а найдя - топтали их, приговаривая: "Чтобы и на тот год дождаться хохлатки топтать". День называли купальни, потому что тех, кто проспал заутреню, обливали водой. В этот день девушки могли поливать ребят. А еще справлялись "висвяткы", то есть посвящения подростков-девочек - в девок, а ребят - в парней, за что те устраивали угощение и становились полноправными членами девичьей или мальчишника общины села. Народные приметы на 18 апреля Если на окраине все четко слышится - вскоре жди непогоды и ветреной погоды. День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно - жди устойчивой хорошей погоды. Глухарей слышно - скорее всего, по приметам, в ближайшее время погода улучшится. Если же эти птицы молчат - жди ненастья. Считается, что именно 18 апреля устанавливаются теплые дни, которые, впрочем, могут быть с непогодой и дождями. Снег 18 апреля остался в овраге размером с корову - пора выходить на пашню и приниматься за работу.
Источник: 0462.ua
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