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В Даневке утонул 20-летний парень
- Вчера, 17:32
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В течение прошлых праздничных и выходных дней пожарными Управление ДСНС Украины в Черниговской области ликвидировано 15 пожаров, среди которых 9 в жилом секторе граждан и 3 - в природных экологических системах, один человек получил ожоги, еще одна утонула. Об этом ЧЕline сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. 15 апреля в с. Тереховка Черниговского района 47-летний мужчина во время пожара жилого дома получил ожоги верхних конечностей II степени и был доставлен в Черниговскую областную больницу.
В тот же день в реке Остер возле с. Даневка Козелецкого района обнаружено и поднято на поверхность тело 20-летнего жителя с. Орала Козелецкого района. Причину смерти мужа устанавливают правоохранительные органы. 17 апреля в Чернигове пожарно-спасательным подразделением ликвидировано возгорание мусора на открытой территории по ул. Красносельского. Причиной возгорания послужила неосторожность в обращении с огнем лица, устанавливается. В тот же день в Нежине для проведения работ по деблокированию погибшего в ДТП 30-летнего водителя автомобиля "Chery Tiggo" привлекалось отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части. 17 апреля в с. Малая Кошелевка Нежинского района во время проведения земляных работ хозяева в собственном дворе обнаружили артиллерийский снаряд калибром 45 мм времен Второй мировой войны.
В тот же день в реке Остер возле с. Даневка Козелецкого района обнаружено и поднято на поверхность тело 20-летнего жителя с. Орала Козелецкого района. Причину смерти мужа устанавливают правоохранительные органы. 17 апреля в Чернигове пожарно-спасательным подразделением ликвидировано возгорание мусора на открытой территории по ул. Красносельского. Причиной возгорания послужила неосторожность в обращении с огнем лица, устанавливается. В тот же день в Нежине для проведения работ по деблокированию погибшего в ДТП 30-летнего водителя автомобиля "Chery Tiggo" привлекалось отделение 16-й государственной пожарно-спасательной части. 17 апреля в с. Малая Кошелевка Нежинского района во время проведения земляных работ хозяева в собственном дворе обнаружили артиллерийский снаряд калибром 45 мм времен Второй мировой войны.
Источник: cheline.com.ua
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