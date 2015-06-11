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Юный черниговец поедет на Международные соревнования метать диск

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:02
  • Просмотров: 31
Юный черниговец поедет на Международные соревнования метать дискВ городе Мукачево Закарпатской области состоялись Всеукраинские соревнования по метаниям среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей памяти З.Синицького, О.Канакы, М.Виставкина.

На этих соревнованиях удачно выступили черниговские спортсмены. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила главный специалист отдела организационной и кадровой работы в департамент семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА Яна Штупун. 1 место среди юниоров - по метанию диска 1,75- у Вадима Журбы с результатом 56 м и 55 см. 2 место среди молодежи - по метанию диска 2,0 - у Дениса Ракуненка с результатом 48 м и 1 см. Это спортсмены-воспитанники ДЮСШ «Атлет» Черниговского городского совета (тренер среды А.А.). По результатам соревнований, Вадим_Журба прошел отбор в состав команды на Международную матчевую встречу Украина-Кипр-Израиль-Румыния-Беларусь, которая состоится в. Луцк 13 мая.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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