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Район ЗАЗа в день отключат от воды
- Вчера, 18:34
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19 апреля с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом повышающей насосной станции по адресу проспект Мира, 271-Д, 19/04/2017 будет отсутствовать снабжению холодной воды.
Об этом ЧЕline сообщили в информационной службе КП «Черниговводоканал». Воды не будет по следующим адресам: - проспект Мира, д. №№ 249, 251, 253, 255, 255-А, 257, 259, 261, 263, 269, 271, 271-А - проспект Мира, 267 - Детский сад № 22; - ул. Кольцевая, 7-А. Администрация КП «Черниговводоканал» обращается к населению с просьбой сделать необходимый запас воды в настоящее время.
Об этом ЧЕline сообщили в информационной службе КП «Черниговводоканал». Воды не будет по следующим адресам: - проспект Мира, д. №№ 249, 251, 253, 255, 255-А, 257, 259, 261, 263, 269, 271, 271-А - проспект Мира, 267 - Детский сад № 22; - ул. Кольцевая, 7-А. Администрация КП «Черниговводоканал» обращается к населению с просьбой сделать необходимый запас воды в настоящее время.
Источник: cheline.com.ua
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