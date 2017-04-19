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Район ЗАЗа в день отключат от воды

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 18:34
  • Просмотров: 30
Район ЗАЗа в день отключат от воды19 апреля с 8:00 до 17:00 в связи с ремонтом повышающей насосной станции по адресу проспект Мира, 271-Д, 19/04/2017 будет отсутствовать снабжению холодной воды.

Об этом ЧЕline сообщили в информационной службе КП «Черниговводоканал». Воды не будет по следующим адресам: - проспект Мира, д. №№ 249, 251, 253, 255, 255-А, 257, 259, 261, 263, 269, 271, 271-А - проспект Мира, 267 - Детский сад № 22; - ул. Кольцевая, 7-А. Администрация КП «Черниговводоканал» обращается к населению с просьбой сделать необходимый запас воды в настоящее время.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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