«Буревестник» сохраняет прописку в волейбольной Суперлиге

Накануне этих игр черниговский «Буревестник - ШВСМ» занимал предпоследнюю, седьмую, строчку. Последний тур нашей команде необходимо было провести, как говорится, через «не могу», получив максимум очков на домашней площадке. Первый матч четвертого тура «северяне» провели против студентов харьковской «Юракадемии». Для определения победителя командам пришлось сыграть пять партий, причем в каждой из них ни одна из команд не владела подавляющим преимуществом. Показательным стал уже первый сет, победу в котором на тай-брейке праздновали черниговские волейболисты - 27:25. В последующих партиях команды раз за разом догоняли друг друга. Сначала харьковчане выровняли положение - 25:23, затем черниговцы снова вышли вперед - 25:17. Четвертый сет опять же занесли себе в актив студенты из Слобожанщины - 25:22. А вот в дополнительной короткой партии фортуна была на стороне хозяев площадки - 15:10. «Юракадемия» (Харьков) - «Буревестник - ШВСМ» (Чернигов) - 2: 3 (25:27, 25:23, 17:25, 25:22, 10:15) Не стал легкой прогулкой и матч против аутсайдера чемпионата - лубенского «Фаворита», который до этого уже потерял все шансы остаться в элите украинского волейбола. Недооценка соперника стоила игрокам «Буревестника» проигранных двух первых партий - 25:22 и 25:17. Однако черниговцы смогли вовремя опомниться и не только сравнять счет, но и в итоге выиграть матч в целом. «Фаворит» (Лубны) - «Буревестник - ШВСМ» (Чернигов) - 2: 3 (25:22, 25:17, 21:25, 20:25, 12:15) Последний поединок в нынешнем первенстве должен был дать ответ на вопрос «кто же останется в Суперлиге, а кто вынужден будет сыграть переходные матчи за право выступать в следующем году в высшем чемпионате нашей страны?». Именно матч между черниговским «Буревестником - ШВСМ» и днепровским «Днепром» стал апогеем в борьбе за итоговые места в турнирной таблице. Обе команды имели по 7 побед в своем активе, и именно победитель этой пары сохранял прописку в национальной Суперлиге. Матч, как и предполагалось, оказался очень напряженным. Победу в первой партии праздновали гости - 25:21. Однако во второй хозяева сумели выровнять положение, победив 25:16, а в третьей даже вышли вперед, выиграв на тай-брейке 26:24. Однако сдаваться без боя днепряне не захотели и опять же после четвертой партии выровняли счет на табло - 25:23. Короткая пятая партия имела расставить все точки над «и» не только в этом матче, но и в итоге чемпионата. Счет, который был зафиксирован на табло после финального свистка арбитра, красноречиво свидетельствует о жажде к победе игроков обеих команд, однако именно черниговцам родные стены помогли получить такую ​​желанную и важнейшую победу - 18:16. «Буревестник - ШВСМ» (Чернигов) - "Днепр" (Днепр) - 3: 2 (21:25, 25:16, 26:24, 23:25, 18:16) В итоге черниговский «Буревестник - ШВСМ» сумел набрать 21 очко и закрепить за собой шестую строчку в турнирной таблице.