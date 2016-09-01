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Обстановка на границе в пределах региона

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 09:02
  • Просмотров: 26
Обстановка на границе в пределах регионаЗа последние сутки изменений в обстановке на государственной границе Украины в пределах Черниговской области не произошло, она оставалась стабильной и контролируемой. На всем участке государственную границу охраняется усиленно, в пунктах пропуска осуществляется усиленный пограничный контроль.

Персоналом пограничного отряда обеспечен неприкосновенность

государственной границы Украины, бесперебойную работу всех пунктов пропуска и

надлежащую безопасность лиц, пересекающих государственную границу.

Через государственную границу Украины в установленном порядке пропущено

6,9 тыс. Человек и 1,7 тыс. Транспортных средств, таким образом за сутки зафиксировано

увеличение пассажирского и транспортного потоков на 19% и 13% соответственно.

Через государственную границу не пропущено одно лицо.

К административной ответственности за нарушение пограничного

режима и нарушение правил пребывания в Украине иностранцев и лиц без

гражданства привлечены 9 лиц, на которых наложен штраф 5423 гривен.



Помощник начальника пограничного отряда

- начальник пресс-службы

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Источник: 4ernigiv.info

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Новогодние приключения на границе

Через государственную границу Украины за прошедшие сутки в установленном порядке пропущено 5,5
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