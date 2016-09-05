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Очередную схему уклонения от налогообложения разоблачили аудиторы фискальной службы в области
- Сегодня, 09:30
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Нарушение обнаружили во время проведения документальной проверки. Предприятие «Ш», которое проверяли сотрудники ГУ ДФС в области, осуществляло реализацию готовой продукции предприятию «М». Расчеты за реализованную готовую продукцию проводились в безналичной форме.
Однако, при получении денежных средств на банковский счет предприятия
«Ш», не в полном объеме определялись налоговые обязательства по НДС. Суммы НДС,
подлежащих начислению и уплате в бюджет, предприятие «Ш»
использовало по своему усмотрению в пределах осуществления хозяйственной
деятельности.
Сотрудники управления аудита разоблачили незаконную схему и определили
налоговые обязательства, подлежащих уплате в бюджет исходя из объемов
денежных средств, поступивших на расчетный счет. Предприятию «Ш»
было доначислено НДС на общую сумму 1200000. гривен.
Налогоплательщиком признана правомерность проведения доначислений и в
полном объеме уплачены в бюджет доначисленные суммы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Однако, при получении денежных средств на банковский счет предприятия
«Ш», не в полном объеме определялись налоговые обязательства по НДС. Суммы НДС,
подлежащих начислению и уплате в бюджет, предприятие «Ш»
использовало по своему усмотрению в пределах осуществления хозяйственной
деятельности.
Сотрудники управления аудита разоблачили незаконную схему и определили
налоговые обязательства, подлежащих уплате в бюджет исходя из объемов
денежных средств, поступивших на расчетный счет. Предприятию «Ш»
было доначислено НДС на общую сумму 1200000. гривен.
Налогоплательщиком признана правомерность проведения доначислений и в
полном объеме уплачены в бюджет доначисленные суммы.
Отдел организации работы ГУ ДФС в Черниговской области.
Источник: 4ernigiv.info
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