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Налоговая: Вопросы, которые больше всего беспокоят граждан по декларированию доходов
- Сегодня, 10:02
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Подходит к концу компания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. По вопросам декларационной компании - 2017 в ходе проведения сеанса телефонной связи «горячая линия» с гражданами общалась начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла Супрун.
Предлагаем вашему вниманию самые актуальные вопросы, поступившие во время
проведения мероприятия и ответы на них.
Вопрос 1: необходимо подавать декларацию об имущественном состоянии и
доходы за 2016 год, если в 2016 году им получено в наследство земельный
участок от деда?
Ответ: В соответствии с пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Налогового
кодекса Украины (далее - Кодекс) членами семьи первой степени родства
считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.
Другие члены семьи физического лица считаются имеющими вторую
степень родства.
Так что, налогоплательщиком в соответствии с нормами Кодекса получено
доходы в виде имущества, наследуемого наследником, который не является членом
семьи наследодателя первой степени родства и подлежащих
декларированию с соответствующим налогообложением налогом на доходы физических
лиц по ставке 5 проц. (П. 167.2 ст. 167 Кодекса) и военным сбором - 1,5
процентов.
Последний день подачи декларации за 2016 - 3 мая 2017.
Вопрос 2: Какие ставки налога на доходы физических лиц
применяются к доходам, полученным в 2016 году?
Ответ: К доходам, полученным в 2016 году применяются ставки:
-18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных
выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167
Кодекса, в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других
поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений,
начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми
отношениями и по гражданско-правовым договорам; превышение суммы пенсии
(Включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом),
ежемесячного пожизненного денежного содержания, определенной в п 164.2.19 п.
164.2 ст. 164 Кодекса, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного
фонда Украины или бюджета согласно закону; пассивных доходов, в том числе
начисленных в виде дивидендов по акциям и / или инвестиционных
сертификатах, выплачиваемых институтами совместного инвестирования (кроме
указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст. 167 Кодекса);
-5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных
разделом IV Кодекса;
-0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных
разделом IV Кодекса.
При декларировании доходов по результатам 2016 плательщикам
налогов следует учитывать, что размер минимальной заработной платы,
установленной законом на 1 января отчетного налогового года, составляет 1378
гривен.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Предлагаем вашему вниманию самые актуальные вопросы, поступившие во время
проведения мероприятия и ответы на них.
Вопрос 1: необходимо подавать декларацию об имущественном состоянии и
доходы за 2016 год, если в 2016 году им получено в наследство земельный
участок от деда?
Ответ: В соответствии с пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Налогового
кодекса Украины (далее - Кодекс) членами семьи первой степени родства
считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.
Другие члены семьи физического лица считаются имеющими вторую
степень родства.
Так что, налогоплательщиком в соответствии с нормами Кодекса получено
доходы в виде имущества, наследуемого наследником, который не является членом
семьи наследодателя первой степени родства и подлежащих
декларированию с соответствующим налогообложением налогом на доходы физических
лиц по ставке 5 проц. (П. 167.2 ст. 167 Кодекса) и военным сбором - 1,5
процентов.
Последний день подачи декларации за 2016 - 3 мая 2017.
Вопрос 2: Какие ставки налога на доходы физических лиц
применяются к доходам, полученным в 2016 году?
Ответ: К доходам, полученным в 2016 году применяются ставки:
-18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных
выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167
Кодекса, в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других
поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений,
начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми
отношениями и по гражданско-правовым договорам; превышение суммы пенсии
(Включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом),
ежемесячного пожизненного денежного содержания, определенной в п 164.2.19 п.
164.2 ст. 164 Кодекса, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного
фонда Украины или бюджета согласно закону; пассивных доходов, в том числе
начисленных в виде дивидендов по акциям и / или инвестиционных
сертификатах, выплачиваемых институтами совместного инвестирования (кроме
указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст. 167 Кодекса);
-5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных
разделом IV Кодекса;
-0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных
разделом IV Кодекса.
При декларировании доходов по результатам 2016 плательщикам
налогов следует учитывать, что размер минимальной заработной платы,
установленной законом на 1 января отчетного налогового года, составляет 1378
гривен.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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