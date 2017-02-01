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Налоговая: Вопросы, которые больше всего беспокоят граждан по декларированию доходов

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 10:02
  • Просмотров: 28
Налоговая: Вопросы, которые больше всего беспокоят граждан по декларированию доходовПодходит к концу компания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. По вопросам декларационной компании - 2017 в ходе проведения сеанса телефонной связи «горячая линия» с гражданами общалась начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц, имущественных налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Алла Супрун.

Предлагаем вашему вниманию самые актуальные вопросы, поступившие во время

проведения мероприятия и ответы на них.

Вопрос 1: необходимо подавать декларацию об имущественном состоянии и

доходы за 2016 год, если в 2016 году им получено в наследство земельный

участок от деда?

Ответ: В соответствии с пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Налогового

кодекса Украины (далее - Кодекс) членами семьи первой степени родства

считаются его родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные.

Другие члены семьи физического лица считаются имеющими вторую

степень родства.

Так что, налогоплательщиком в соответствии с нормами Кодекса получено

доходы в виде имущества, наследуемого наследником, который не является членом

семьи наследодателя первой степени родства и подлежащих

декларированию с соответствующим налогообложением налогом на доходы физических

лиц по ставке 5 проц. (П. 167.2 ст. 167 Кодекса) и военным сбором - 1,5

процентов.

Последний день подачи декларации за 2016 - 3 мая 2017.

Вопрос 2: Какие ставки налога на доходы физических лиц

применяются к доходам, полученным в 2016 году?

Ответ: К доходам, полученным в 2016 году применяются ставки:

-18 процентов базы налогообложения относительно: доходов, начисленных

выплаченных, предоставленных) (кроме случаев, определенных в п. 167.2 - 167.5 ст. 167

Кодекса, в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других

поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений,

начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми

отношениями и по гражданско-правовым договорам; превышение суммы пенсии

(Включая сумму ее индексации, начисленную в соответствии с законом),

ежемесячного пожизненного денежного содержания, определенной в п 164.2.19 п.

164.2 ст. 164 Кодекса, получаемых налогоплательщиком из Пенсионного

фонда Украины или бюджета согласно закону; пассивных доходов, в том числе

начисленных в виде дивидендов по акциям и / или инвестиционных

сертификатах, выплачиваемых институтами совместного инвестирования (кроме

указанных в п.п. 167.5.2 п. 167 ст. 167 Кодекса);

-5 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных

разделом IV Кодекса;

-0 процентов базы налогообложения в случаях, прямо определенных

разделом IV Кодекса.

При декларировании доходов по результатам 2016 плательщикам

налогов следует учитывать, что размер минимальной заработной платы,

установленной законом на 1 января отчетного налогового года, составляет 1378

гривен.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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