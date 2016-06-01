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Налоговая: Исчисление и уплата экологического налога в 2017 году

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:02
  • Просмотров: 23
Налоговая: Исчисление и уплата экологического налога в 2017 годуЧерниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает плательщикам экологического налога о том, что Законом Украины от 20 декабря 2016 № 1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (далее - Кодекс), в частности, ставки экологического налога изложены в новых размерах и по сравнению с действующими в 2016 году увеличены на 12 процентов.

Обращаем внимание на то, что увеличены ставки применяются при

исчислении налоговых обязательств, возникших с 1 января 2017 года.

Предельными сроками подачи налоговых деклараций и уплаты налоговых

обязательств по экологическому налогу являются:

I квартал 2017 ц. г .: 10 мая и 19 мая 2017;

II квартал с. г .: 9 августа и 18 августа 2017;

III квартал с. г .: 9 ноября и 17 ноября 2017;

IV квартал с. г .: 9 февраля и 19 февраля 2018 соответственно.

Если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов,

сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование

радиоактивных отходов в течение 2017 года, то такой плательщик должен

уведомить об этом налоговую инспекцию по месту нахождения источников

загрязнения и составить заявление произвольной формы об отсутствии у него в

отчетном году объекта исчисления экологического налога. В противном случае

налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями

Кодекса.

Отдел организации работы Черниговской ОГНИшаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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