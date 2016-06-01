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Налоговая: Исчисление и уплата экологического налога в 2017 году
- Сегодня, 11:02
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Черниговская ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области напоминает плательщикам экологического налога о том, что Законом Украины от 20 декабря 2016 № 1791-VIII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году» внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (далее - Кодекс), в частности, ставки экологического налога изложены в новых размерах и по сравнению с действующими в 2016 году увеличены на 12 процентов.
Обращаем внимание на то, что увеличены ставки применяются при
исчислении налоговых обязательств, возникших с 1 января 2017 года.
Предельными сроками подачи налоговых деклараций и уплаты налоговых
обязательств по экологическому налогу являются:
I квартал 2017 ц. г .: 10 мая и 19 мая 2017;
II квартал с. г .: 9 августа и 18 августа 2017;
III квартал с. г .: 9 ноября и 17 ноября 2017;
IV квартал с. г .: 9 февраля и 19 февраля 2018 соответственно.
Если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов,
сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование
радиоактивных отходов в течение 2017 года, то такой плательщик должен
уведомить об этом налоговую инспекцию по месту нахождения источников
загрязнения и составить заявление произвольной формы об отсутствии у него в
отчетном году объекта исчисления экологического налога. В противном случае
налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями
Кодекса.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Обращаем внимание на то, что увеличены ставки применяются при
исчислении налоговых обязательств, возникших с 1 января 2017 года.
Предельными сроками подачи налоговых деклараций и уплаты налоговых
обязательств по экологическому налогу являются:
I квартал 2017 ц. г .: 10 мая и 19 мая 2017;
II квартал с. г .: 9 августа и 18 августа 2017;
III квартал с. г .: 9 ноября и 17 ноября 2017;
IV квартал с. г .: 9 февраля и 19 февраля 2018 соответственно.
Если плательщик экологического налога не планирует осуществление выбросов,
сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов, образование
радиоактивных отходов в течение 2017 года, то такой плательщик должен
уведомить об этом налоговую инспекцию по месту нахождения источников
загрязнения и составить заявление произвольной формы об отсутствии у него в
отчетном году объекта исчисления экологического налога. В противном случае
налогоплательщик обязан подавать декларации в соответствии с требованиями
Кодекса.
Отдел организации работы Черниговской ОГНИ
Источник: 4ernigiv.info
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