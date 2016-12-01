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В Чернигове ходят слухи о закрытии одной из школ. На этот раз – на Шерстянке

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 11:45
  • Просмотров: 8
В Чернигове ходят слухи о закрытии одной из школ. На этот раз – на ШерстянкеШколу №14 собираются закрывать. А ее учеников перевести в в школу №34, которая находится рядом.

Такие слухи рассказывают жители микрорайона Шерстянка, где и находятся оба учебные заведения.

Примечательно, что в освободившемся при таком раскладе помещении школы №14 якобы планируют обустроить детский сад.

– Я такого не чула, – прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления образования, начальник отдела развития общешкольного и внешкольного образования и воспитания Черниговского городского совета Вера Казимир.

Также она заверила, что со стороны управления образования никаких предпосылок, которые могли бы породить подобные слухи, не было. Школу никто закрывать не собирается.

Да и что касается детсадов в обозначенном микрорайоне, по словам замначальника, ситуация без изменений. Там рядом со школами два детсада: №5 и №10.

Следует отметить, что на сегодняшний день в школе №14 учится 511 учеников, в то время, как помещение рассчитано на 864.

А в школе №34 ныне 944 ученика, но помещение рассчитано на 1176.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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