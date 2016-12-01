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В Чернигове ходят слухи о закрытии одной из школ. На этот раз – на Шерстянке
- Сегодня, 11:45
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Школу №14 собираются закрывать. А ее учеников перевести в в школу №34, которая находится рядом.
Такие слухи рассказывают жители микрорайона Шерстянка, где и находятся оба учебные заведения.
Примечательно, что в освободившемся при таком раскладе помещении школы №14 якобы планируют обустроить детский сад.
– Я такого не чула, – прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления образования, начальник отдела развития общешкольного и внешкольного образования и воспитания Черниговского городского совета Вера Казимир.
Также она заверила, что со стороны управления образования никаких предпосылок, которые могли бы породить подобные слухи, не было. Школу никто закрывать не собирается.
Да и что касается детсадов в обозначенном микрорайоне, по словам замначальника, ситуация без изменений. Там рядом со школами два детсада: №5 и №10.
Следует отметить, что на сегодняшний день в школе №14 учится 511 учеников, в то время, как помещение рассчитано на 864.
А в школе №34 ныне 944 ученика, но помещение рассчитано на 1176.
Такие слухи рассказывают жители микрорайона Шерстянка, где и находятся оба учебные заведения.
Примечательно, что в освободившемся при таком раскладе помещении школы №14 якобы планируют обустроить детский сад.
– Я такого не чула, – прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления образования, начальник отдела развития общешкольного и внешкольного образования и воспитания Черниговского городского совета Вера Казимир.
Также она заверила, что со стороны управления образования никаких предпосылок, которые могли бы породить подобные слухи, не было. Школу никто закрывать не собирается.
Да и что касается детсадов в обозначенном микрорайоне, по словам замначальника, ситуация без изменений. Там рядом со школами два детсада: №5 и №10.
Следует отметить, что на сегодняшний день в школе №14 учится 511 учеников, в то время, как помещение рассчитано на 864.
А в школе №34 ныне 944 ученика, но помещение рассчитано на 1176.
Источник: 0462.ua
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