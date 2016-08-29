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Футболисты и тренер «Десны» - в сборной тура

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 12:02
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Футболисты и тренер «Десны» - в сборной тураУверенные выступления черниговских футболистов в чемпионате не остаются незамеченными экспертами и журналистами. По версии сайта «Спортарена», сразу два футболиста «Десны» и главный тренер, попали в символическую сборную 25-го тура.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК – ВАДИМ МЕЛЬНИК

«Очередной мощный матч черниговской обороны – и снова отдаем должное опытнейшему Мельнику.

Этого игрока отлично помнят на Киевщине еще по выступлениям за славный «Борисфен», а сейчас в составе «Десны» Вадим провел великолепную игру, выиграв множество единоборств, почти полностью выключив с игры опасное нападение «Колоса» и сделав большой вклад в выездную победу «сиверян».

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК – АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ

«Волков – воспитанник киевского футбола, лично знаком, наверное, из большинством игроков и тренеров «Колоса».

Так что неудивительно, что он проявил отличную адаптивную игру, создав много трудностей для соперников.

Начиная на левом фланге, выдал роскошную голевую подачу на Лысенко, открывшего счет своим голам в «Десне».

Мог забивать и сам. Здорово перестроился по ходу игры без потери остроты. Проявил высокую эффективность в игре на атаку».

ТРЕНЕР ТУРА – АЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ

«Отлично организованная «Десна» не только выдержала натиск такой сильной команды, как «Колос», но и блестяще использовала тот шанс, который выпал ей в непростом выездном матче.

Какими бы ни были кадровые потери, как бы сложно ни было – черниговская команда всегда придерживается собственного плана и умеет поставить в неудобное положение соперника любой сложности.

За это, конечно, наше почтение тренерскому штабу «сиверян», который создал действительно эффективный, сплоченный и монолитный коллектив».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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