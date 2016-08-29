4ернігів.інфо » Стрічка новин » Футболисты и тренер «Десны» - в сборной тура
Футболисты и тренер «Десны» - в сборной тура
- Сегодня, 12:02
- Просмотров: 6
Уверенные выступления черниговских футболистов в чемпионате не остаются незамеченными экспертами и журналистами. По версии сайта «Спортарена», сразу два футболиста «Десны» и главный тренер, попали в символическую сборную 25-го тура.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК – ВАДИМ МЕЛЬНИК
«Очередной мощный матч черниговской обороны – и снова отдаем должное опытнейшему Мельнику.
Этого игрока отлично помнят на Киевщине еще по выступлениям за славный «Борисфен», а сейчас в составе «Десны» Вадим провел великолепную игру, выиграв множество единоборств, почти полностью выключив с игры опасное нападение «Колоса» и сделав большой вклад в выездную победу «сиверян».
ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК – АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
«Волков – воспитанник киевского футбола, лично знаком, наверное, из большинством игроков и тренеров «Колоса».
Так что неудивительно, что он проявил отличную адаптивную игру, создав много трудностей для соперников.
Начиная на левом фланге, выдал роскошную голевую подачу на Лысенко, открывшего счет своим голам в «Десне».
Мог забивать и сам. Здорово перестроился по ходу игры без потери остроты. Проявил высокую эффективность в игре на атаку».
ТРЕНЕР ТУРА – АЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ
«Отлично организованная «Десна» не только выдержала натиск такой сильной команды, как «Колос», но и блестяще использовала тот шанс, который выпал ей в непростом выездном матче.
Какими бы ни были кадровые потери, как бы сложно ни было – черниговская команда всегда придерживается собственного плана и умеет поставить в неудобное положение соперника любой сложности.
За это, конечно, наше почтение тренерскому штабу «сиверян», который создал действительно эффективный, сплоченный и монолитный коллектив».
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК – ВАДИМ МЕЛЬНИК
«Очередной мощный матч черниговской обороны – и снова отдаем должное опытнейшему Мельнику.
Этого игрока отлично помнят на Киевщине еще по выступлениям за славный «Борисфен», а сейчас в составе «Десны» Вадим провел великолепную игру, выиграв множество единоборств, почти полностью выключив с игры опасное нападение «Колоса» и сделав большой вклад в выездную победу «сиверян».
ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК – АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ
«Волков – воспитанник киевского футбола, лично знаком, наверное, из большинством игроков и тренеров «Колоса».
Так что неудивительно, что он проявил отличную адаптивную игру, создав много трудностей для соперников.
Начиная на левом фланге, выдал роскошную голевую подачу на Лысенко, открывшего счет своим голам в «Десне».
Мог забивать и сам. Здорово перестроился по ходу игры без потери остроты. Проявил высокую эффективность в игре на атаку».
ТРЕНЕР ТУРА – АЛЕКСАНДР РЯБОКОНЬ
«Отлично организованная «Десна» не только выдержала натиск такой сильной команды, как «Колос», но и блестяще использовала тот шанс, который выпал ей в непростом выездном матче.
Какими бы ни были кадровые потери, как бы сложно ни было – черниговская команда всегда придерживается собственного плана и умеет поставить в неудобное положение соперника любой сложности.
За это, конечно, наше почтение тренерскому штабу «сиверян», который создал действительно эффективный, сплоченный и монолитный коллектив».
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Перед центральным матчем сезона у черниговской «Десны» - кадровые потери
Сегодня «Десна» сыграет в Ривном против местного «Верес». Эти команды – главные претенденты на
Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу принес черниговским болельщик ...
Матч 10-го тура чемпионата Украины по футболу принес черниговским болельщикам сплошное
Черниговские футболисты - в числе лучших
Ведущие спортивные издания Украины включили по несколько футболистов черниговской «Десны» в
Среди претендентов в черниговскую "Десну" - Фартушняк, Грицай, Гриппа
Как сообщил главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь, его команда собралась на этой
Александр Рябоконь: "Возможно, футболистам газон понравился, и они решили ...
"Кубок Украины хотят выиграть многие, поэтому идет такая отчаянная борьба. На первый план выходят
Наставники черниговской "Десны" и алчевской "Стали" прокомментировали о ...
Главные тренеры черниговской и алчевской команд, Александр Рябоконь и Вадим Плотников,
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!