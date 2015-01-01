4ернігів.інфо » Стрічка новин » На ремонте школ черниговский чиновник украл 400 тысяч. Сядет на 5 лет
Руководитель отдела райгосадминистрации и его «соратник» из государственного строительного предприятия попались после кражи бюджетных денег.
Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы.
Уголовное производство было открыто по материалам Службы безопасности Украины.
Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер. Она получила более 2 миллионов гривен из государственного бюджета.
Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ.
В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тысяч гривен.
Суд признал чиновника виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Других двух фигурантов уголовного производства привлекли к ответственности по статьям 366 и 358 УК.
Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.
На ремонте школ черниговский чиновник украл 400 тысяч. Сядет на 5 лет
- Сегодня, 12:30
- Просмотров: 6
Руководитель отдела райгосадминистрации и его «соратник» из государственного строительного предприятия попались после кражи бюджетных денег.
Варвинский районный суд Черниговской области вынес обвинительный приговор руководителю отдела райгосадминистрации, который присвоил 400 тысяч гривен бюджетных средств, выделенных на реконструкцию школы.
Уголовное производство было открыто по материалам Службы безопасности Украины.
Ремонт в местном учебном заведении проводился киевской коммерческой организацией, выигравшей тендер. Она получила более 2 миллионов гривен из государственного бюджета.
Руководитель отдела РГА и начальник государственного строительного предприятия договорились с подрядчиком о завышении объемов и стоимости работ.
В результате смета ремонта искусственно выросла почти на 400 тысяч гривен.
Суд признал чиновника виновным по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Других двух фигурантов уголовного производства привлекли к ответственности по статьям 366 и 358 УК.
Один из них приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком, другому назначен штраф.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
СБУ раскрыла хищение чиновниками денег на ремонте социальных объектов Черни ...
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с налоговой милицией под процессуальным
В черниговском «Облавтодоре» растратили почти полтора миллиона гривен
На Черниговщине из-за служебной халатности должностных лиц предприятия по обслуживанию
Директор черниговского предприятия присвоил почти 3 млн. грн.
На основании договора, заключенного руководителем государственного предприятия «Черниговторф», в
На Черниговщине предприниматель отказался возвращать присвоенные 160000 гри ...
Работники государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД в Черниговской области
Черниговского сепаратиста посадят на 5 лет
Жителя Чернигова за распространение печатной продукции антиукраиснкого содержания суд приговорил к
Вынесен приговор черниговскому судье-взяточнику
На Черниговщине вынесен приговор заместителю председателя Репкинского районного суда, который
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!