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В Десне трагедия – одному военнослужащему оторвало руку, другой ранен в живот

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 13:02
  • Просмотров: 6
В Десне трагедия – одному военнослужащему оторвало руку, другой ранен в живот169-й учебный центр Вооруженных сил Украины в поселке Десна (Козелецкий район) снова попал в неприятные сводки.

О новом ЧП на полигоне учебного центра рассказал известный волонтер Роман Доник. По его словам, в результате были ранены два военнослужащих.

«В Десне трагедия. Военнослужащему на полигоне оторвало кисть руки. Подобрал какой-то не разорвавшийся боеприпас.

Второму посекло живот. Легко. Подобрал что-то на биссектрисе, где стреляли из ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт Дегтярева-Шпагина. – Прим. ред.).

Сами раненые говорят, что пуля. Возможно МДЗ (патрон с зажигательной пулей мгновенного действия. – Прим. ред.)», - написал Роман Доник на своей странице в социальной сети «Фейсбук».

Волонтер не знает, как оказались солдаты на полигоне и что они там делали, но в комментариях люди говорят о том, что командиры отправляют военнослужщих на полигон собирать снаряды и пули.

Напомним, ранее министр обороны уволил трех командиров после появления в сети скандального видео, на котором зафиксированы ужасные бытовые условия в казармах.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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