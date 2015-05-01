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В Десне трагедия – одному военнослужащему оторвало руку, другой ранен в живот
- Сегодня, 13:02
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169-й учебный центр Вооруженных сил Украины в поселке Десна (Козелецкий район) снова попал в неприятные сводки.
О новом ЧП на полигоне учебного центра рассказал известный волонтер Роман Доник. По его словам, в результате были ранены два военнослужащих.
«В Десне трагедия. Военнослужащему на полигоне оторвало кисть руки. Подобрал какой-то не разорвавшийся боеприпас.
Второму посекло живот. Легко. Подобрал что-то на биссектрисе, где стреляли из ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт Дегтярева-Шпагина. – Прим. ред.).
Сами раненые говорят, что пуля. Возможно МДЗ (патрон с зажигательной пулей мгновенного действия. – Прим. ред.)», - написал Роман Доник на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Волонтер не знает, как оказались солдаты на полигоне и что они там делали, но в комментариях люди говорят о том, что командиры отправляют военнослужщих на полигон собирать снаряды и пули.
Напомним, ранее министр обороны уволил трех командиров после появления в сети скандального видео, на котором зафиксированы ужасные бытовые условия в казармах.
О новом ЧП на полигоне учебного центра рассказал известный волонтер Роман Доник. По его словам, в результате были ранены два военнослужащих.
«В Десне трагедия. Военнослужащему на полигоне оторвало кисть руки. Подобрал какой-то не разорвавшийся боеприпас.
Второму посекло живот. Легко. Подобрал что-то на биссектрисе, где стреляли из ДШК (станковый крупнокалиберный пулемёт Дегтярева-Шпагина. – Прим. ред.).
Сами раненые говорят, что пуля. Возможно МДЗ (патрон с зажигательной пулей мгновенного действия. – Прим. ред.)», - написал Роман Доник на своей странице в социальной сети «Фейсбук».
Волонтер не знает, как оказались солдаты на полигоне и что они там делали, но в комментариях люди говорят о том, что командиры отправляют военнослужщих на полигон собирать снаряды и пули.
Напомним, ранее министр обороны уволил трех командиров после появления в сети скандального видео, на котором зафиксированы ужасные бытовые условия в казармах.
Источник: 0462.ua
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