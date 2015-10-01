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Чернигов накроет арктический циклон

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:02
  • Просмотров: 54
Чернигов накроет арктический циклон
На выходных в Чернигове и области возможны небольшие осадки, в том числе, и снег. Об этом сообщает областной гидрометцентр.

Как отметили синоптики, повторение заносов как на Харьковщине и Днепре не будет, но…

В свою очередь Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вновь предупреждает об ухудшении погодных условий на всей территории Украины.

В связи с вторжением арктического воздуха 19-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе от 0 до -5, на поверхности почвы 3-8, температура днем ​​2-9 тепла

Сегодня ночью по Чернигову минус 1.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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