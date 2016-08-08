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Управление образования и науки в Черниговской области просит вносить предложения, как предотвращать агрессию у подростков
- Вчера, 14:48
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Управление образования и науки в Черниговской области обращается к педагогам, родителям и общественности в целом с просьбой: внести свои предложения в областной План мероприятий касательно профилактики проявления агрессии и антисоциального поведения в подростковой и молодежной среде.
«Недавні події у місті Чернігові (випадки побиття школярок) сколихнули в суспільстві назрілі проблеми зростання агресивності в учнівському та молодіжному середовищі.
Серед причин агресивної поведінки підлітків – як психологічні, пов'язані з віковими особливостями підліткового характеру, так і соціальні, обумовлені суспільною напругою.
Що призвело до спалаху насильства? Як подолати лавини жорстокості, що накривають суспільство, зокрема дітей, підлітків та молодь?
Що ми готові запропонувати підліткам, щоб вони відчули себе прийнятими, упевненими, успішними, потрібними всім нам?» – такими вопросами озадачиваются педагоги и просят им помочь найти на них ответы.
Все предложения необходимо присылать на адрес Управление образования и науки ОГА: uon_post@cg.gov.ua
«Недавні події у місті Чернігові (випадки побиття школярок) сколихнули в суспільстві назрілі проблеми зростання агресивності в учнівському та молодіжному середовищі.
Серед причин агресивної поведінки підлітків – як психологічні, пов'язані з віковими особливостями підліткового характеру, так і соціальні, обумовлені суспільною напругою.
Що призвело до спалаху насильства? Як подолати лавини жорстокості, що накривають суспільство, зокрема дітей, підлітків та молодь?
Що ми готові запропонувати підліткам, щоб вони відчули себе прийнятими, упевненими, успішними, потрібними всім нам?» – такими вопросами озадачиваются педагоги и просят им помочь найти на них ответы.
Все предложения необходимо присылать на адрес Управление образования и науки ОГА: uon_post@cg.gov.ua
Источник: 0462.ua
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