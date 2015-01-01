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Черниговский драмтеатр привез победу с польского фестиваля

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:02
  • Просмотров: 26
Черниговский драмтеатр привез победу с польского фестиваляЧерниговский академический музыкально-драматический театр им. Т. Шевченко вернулся с IV Международного фестиваля украинского театра «Восток–Запад», проходившего в Кракове. В насыщенной программе фестиваля принимали участие профессиональные и любительские коллективы из многих регионов Украины, в частности, из Киева, Одессы, Харькова, Сумской области.

Черниговцы представляли на Краковском фестивале «Комедию ошибок» Шекспира в постановке художественного руководителя-главного режиссера театра, заслуженного артиста Украины Андрея Бакирова. До этого спектакль уже стал лучшим на фестивале «Золотые аплодисменты Буковины-2015», а на XVIII Международном театральном фестивале «Мельпомена Таврии» в Херсоне в прошлом году получила Гран-при.

Творческую работу шевченкивцев отметили в двух номинациях фестиваля в Кракове. Он удостоился диплома лауреата среди лучших спектаклей в категории профессиональных театров. Еще один диплом за лучшую режиссерскую работу получил заслуженный артист Украины Андрей Бакиров.

Кроме восторженных отзывов польских зрителей, театр получил приглашение к участию в пятом Краковском фестивале, который будет проводиться в следующем году. Черниговцы также имели возможность представить свою работу варшавскому зрителю на сцене театра «Вторая зона», сотрудничество с которым было начато на Черниговском фестивале «Славянские театральные встречи».шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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