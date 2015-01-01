4ернігів.інфо » Стрічка новин » Еще трое черниговцев стали жертвами мошенников
Еще трое черниговцев стали жертвами мошенников
- Вчера, 15:32
- Просмотров: 32
Заказывая товары через Интернет, граждане совершили предоплату за товар, но продавцы оказались мошенниками. Обманутые покупатели обратились в полицию.
За помощью в полицию обратился житель Чернигова и сообщил, что стал жертвой интернет-мошенника. Мужчина решил приобрести через всемирную сеть рюкзак. Продавец потребовал плату вперед, покупатель согласился и перечислил ему 2300 гривен. Но как только деньги поступили на счет злоумышленника, тот сразу перестал отвечать на звонки. Конечно, никакого рюкзаке покупатель не получил.
На следующий день по аналогичной схеме обманули другого жителя областного центра. Тот заказал на сайте мобильный телефон, осуществил предоплату в 3900 гривен и стал ждать посылки, которую так и не получил.
Учитывая распространенность аналогичных ситуаций, полиция советует гражданам, которые совершают покупки в Интернете, расплачиваться за них исключительно наложенным платежом. Это убережет ваши деньги и не оставит мошенникам ни единого шанса.
После Пасхи в полицию с заявлением обратился черниговец. Он рассказал, что днем ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Самозванец убедил потерпевшего, что его банковский счет заблокирован, а для дальнейшей работы нужно сообщить номер карты, код и срок действия. Узнав реквизиты, мошенник снял со счета потерпевшего 12 500 гривен.
Правоохранители напоминают владельцам банковских карт, реквизиты карточки является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению. В противном случае вы рискуете лишиться всех своих сбережений.
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
За помощью в полицию обратился житель Чернигова и сообщил, что стал жертвой интернет-мошенника. Мужчина решил приобрести через всемирную сеть рюкзак. Продавец потребовал плату вперед, покупатель согласился и перечислил ему 2300 гривен. Но как только деньги поступили на счет злоумышленника, тот сразу перестал отвечать на звонки. Конечно, никакого рюкзаке покупатель не получил.
На следующий день по аналогичной схеме обманули другого жителя областного центра. Тот заказал на сайте мобильный телефон, осуществил предоплату в 3900 гривен и стал ждать посылки, которую так и не получил.
Учитывая распространенность аналогичных ситуаций, полиция советует гражданам, которые совершают покупки в Интернете, расплачиваться за них исключительно наложенным платежом. Это убережет ваши деньги и не оставит мошенникам ни единого шанса.
После Пасхи в полицию с заявлением обратился черниговец. Он рассказал, что днем ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Самозванец убедил потерпевшего, что его банковский счет заблокирован, а для дальнейшей работы нужно сообщить номер карты, код и срок действия. Узнав реквизиты, мошенник снял со счета потерпевшего 12 500 гривен.
Правоохранители напоминают владельцам банковских карт, реквизиты карточки является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению. В противном случае вы рискуете лишиться всех своих сбережений.
Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Покупки через Интернет обернулись для черниговцев убытками
Заказывая товары через Интернет, черниговцы совершили предоплату за товар, а теперь остались без
Накануне праздников в Чернигове активизировались мошенники всех мастей
Мошенники продолжают успешно выманивать у граждан десятки тысяч гривен, придумывая все более
За прошедшие сутки мошенники обокрали двоих пенсионеров с Черниговщины
Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, злоумышленники убедили граждан сообщить
Мошенники продолжают наживаться на наивных черниговцах
Четверо излишне доверчивых жителей Черниговщины в течение суток пострадали от рук изобретательных
Черниговец купил воздух за 5 тысяч гривен
Очередной жертвой Интернет-мошенников стал 32-летний житель Чернигова, добровольно отдавший
Один телефонный звонок стоил жительнице Чернигова 6,5 тысяч гривен
Несмотря на регулярную разъяснительную работу милиции среди жителей Черниговщины, до сих пор
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!