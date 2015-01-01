Еще трое черниговцев стали жертвами мошенников

За помощью в полицию обратился житель Чернигова и сообщил, что стал жертвой интернет-мошенника. Мужчина решил приобрести через всемирную сеть рюкзак. Продавец потребовал плату вперед, покупатель согласился и перечислил ему 2300 гривен. Но как только деньги поступили на счет злоумышленника, тот сразу перестал отвечать на звонки. Конечно, никакого рюкзаке покупатель не получил.На следующий день по аналогичной схеме обманули другого жителя областного центра. Тот заказал на сайте мобильный телефон, осуществил предоплату в 3900 гривен и стал ждать посылки, которую так и не получил.Учитывая распространенность аналогичных ситуаций, полиция советует гражданам, которые совершают покупки в Интернете, расплачиваться за них исключительно наложенным платежом. Это убережет ваши деньги и не оставит мошенникам ни единого шанса.После Пасхи в полицию с заявлением обратился черниговец. Он рассказал, что днем ​​ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Самозванец убедил потерпевшего, что его банковский счет заблокирован, а для дальнейшей работы нужно сообщить номер карты, код и срок действия. Узнав реквизиты, мошенник снял со счета потерпевшего 12 500 гривен.Правоохранители напоминают владельцам банковских карт, реквизиты карточки является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению. В противном случае вы рискуете лишиться всех своих сбережений.Информация о событиях внесена в Единый реестр досудебных расследований, возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет. Продолжается досудебное расследование.