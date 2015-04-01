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Как будет ходить транспорт в Чернигове в поминальные дни?

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 27
Как будет ходить транспорт в Чернигове в поминальные дни?В Чернигове 22-24 апреля с целью улучшения перевозок жителей города, желающих посетить городские кладбища, общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.

Временно часть транспорта сети городских автобусных маршрутов общего пользования будет направлена ​​на кладбище «Яцево». Максимально будут привлекаться автобусы большой вместимости.

В поминальные дни с 10 до 16 часов автобус № 43 будет двигаться по маршруту «Вокзал - кладбище« Яловщина », будет работать также дополнительный автобусный маршрут« Магазин «Сіверський» - кладбище «Яцево».

Для перевозки лиц с ограниченными возможностями 23 апреля два троллейбуса, которые имеют откидной пандус, с маршрутов № 1 «Вокзал - Сиверянка», № 10 «ЗАЗ - Сиверянка» и № 11 «ул. Независимости - Бобровица» будут направлены к конечной остановке «Сіверянка»; другой подвижной состав на этих маршрутах будет разворачиваться на остановке «Бобровица».

23-25 апреля график работы троллейбусов на маршрутах № 1 «Вокзал - Сіверянка» и № 3 «Вокзал - ЗАЗ» будет спланирован с учетом времени отправления и прибытия пригородных поездов, особенно для перевозки пассажиров с 6 до 9:00 и с 19 до 24 часов .

Перед кладбищем «Яцево» у стоянки автотранспорта будет дежурить укомплектованный автомобиль технической помощи.

Кроме того, 23 и 24 апреля у центрального входа на кладбище «Яцево» будет организован дополнительный проезд для легкового автотранспорта и сквозной выезд легкового автотранспорта с кладбища в северо-западном направлении на автодорогу районного значения Чернигов - Товстолес — Петрушин.

Черниговский отдел полиции ГУНП в Черниговской области и КП «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета будет обеспечивать охрану общественного порядка возле въезда и на территории кладбища «Яцево» и других кладбищ в городе.

Патрульная полиция города Чернигова Департамента патрульной службы будет осуществлять регулирование и безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов по улице Шевченко, улице Кленовой и на территории возле кладбища «Яцево», других кладбищ в городе.

Въезд автобусов городских маршрутов общего пользования и крупногабаритного частного транспорта на территорию кладбища «Яцево» 23 и 24 апреля будет ограничен.

Также в период времени с 9 до 17 часов будет ограничено (перекрыто) движение грузового автотранспорта, осуществляющего транзитные перевозки в направлении от села Новоселовка (Черниговский район) до улицы Кольцевой, на участке улицы Шевченко от улицы Кленовой к улице Малиновского.

На территории кладбища «Яцево» будут дежурить два автомобиля скорой медицинской помощи.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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