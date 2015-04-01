4ернігів.інфо » Стрічка новин » Как будет ходить транспорт в Чернигове в поминальные дни?
Как будет ходить транспорт в Чернигове в поминальные дни?
- Вчера, 16:02
- Просмотров: 27
В Чернигове 22-24 апреля с целью улучшения перевозок жителей города, желающих посетить городские кладбища, общественный транспорт будет работать в усиленном режиме.
Временно часть транспорта сети городских автобусных маршрутов общего пользования будет направлена на кладбище «Яцево». Максимально будут привлекаться автобусы большой вместимости.
В поминальные дни с 10 до 16 часов автобус № 43 будет двигаться по маршруту «Вокзал - кладбище« Яловщина », будет работать также дополнительный автобусный маршрут« Магазин «Сіверський» - кладбище «Яцево».
Для перевозки лиц с ограниченными возможностями 23 апреля два троллейбуса, которые имеют откидной пандус, с маршрутов № 1 «Вокзал - Сиверянка», № 10 «ЗАЗ - Сиверянка» и № 11 «ул. Независимости - Бобровица» будут направлены к конечной остановке «Сіверянка»; другой подвижной состав на этих маршрутах будет разворачиваться на остановке «Бобровица».
23-25 апреля график работы троллейбусов на маршрутах № 1 «Вокзал - Сіверянка» и № 3 «Вокзал - ЗАЗ» будет спланирован с учетом времени отправления и прибытия пригородных поездов, особенно для перевозки пассажиров с 6 до 9:00 и с 19 до 24 часов .
Перед кладбищем «Яцево» у стоянки автотранспорта будет дежурить укомплектованный автомобиль технической помощи.
Кроме того, 23 и 24 апреля у центрального входа на кладбище «Яцево» будет организован дополнительный проезд для легкового автотранспорта и сквозной выезд легкового автотранспорта с кладбища в северо-западном направлении на автодорогу районного значения Чернигов - Товстолес — Петрушин.
Черниговский отдел полиции ГУНП в Черниговской области и КП «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета будет обеспечивать охрану общественного порядка возле въезда и на территории кладбища «Яцево» и других кладбищ в городе.
Патрульная полиция города Чернигова Департамента патрульной службы будет осуществлять регулирование и безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов по улице Шевченко, улице Кленовой и на территории возле кладбища «Яцево», других кладбищ в городе.
Въезд автобусов городских маршрутов общего пользования и крупногабаритного частного транспорта на территорию кладбища «Яцево» 23 и 24 апреля будет ограничен.
Также в период времени с 9 до 17 часов будет ограничено (перекрыто) движение грузового автотранспорта, осуществляющего транзитные перевозки в направлении от села Новоселовка (Черниговский район) до улицы Кольцевой, на участке улицы Шевченко от улицы Кленовой к улице Малиновского.
На территории кладбища «Яцево» будут дежурить два автомобиля скорой медицинской помощи.
Временно часть транспорта сети городских автобусных маршрутов общего пользования будет направлена на кладбище «Яцево». Максимально будут привлекаться автобусы большой вместимости.
В поминальные дни с 10 до 16 часов автобус № 43 будет двигаться по маршруту «Вокзал - кладбище« Яловщина », будет работать также дополнительный автобусный маршрут« Магазин «Сіверський» - кладбище «Яцево».
Для перевозки лиц с ограниченными возможностями 23 апреля два троллейбуса, которые имеют откидной пандус, с маршрутов № 1 «Вокзал - Сиверянка», № 10 «ЗАЗ - Сиверянка» и № 11 «ул. Независимости - Бобровица» будут направлены к конечной остановке «Сіверянка»; другой подвижной состав на этих маршрутах будет разворачиваться на остановке «Бобровица».
23-25 апреля график работы троллейбусов на маршрутах № 1 «Вокзал - Сіверянка» и № 3 «Вокзал - ЗАЗ» будет спланирован с учетом времени отправления и прибытия пригородных поездов, особенно для перевозки пассажиров с 6 до 9:00 и с 19 до 24 часов .
Перед кладбищем «Яцево» у стоянки автотранспорта будет дежурить укомплектованный автомобиль технической помощи.
Кроме того, 23 и 24 апреля у центрального входа на кладбище «Яцево» будет организован дополнительный проезд для легкового автотранспорта и сквозной выезд легкового автотранспорта с кладбища в северо-западном направлении на автодорогу районного значения Чернигов - Товстолес — Петрушин.
Черниговский отдел полиции ГУНП в Черниговской области и КП «Муниципальная полиция» Черниговского городского совета будет обеспечивать охрану общественного порядка возле въезда и на территории кладбища «Яцево» и других кладбищ в городе.
Патрульная полиция города Чернигова Департамента патрульной службы будет осуществлять регулирование и безопасность дорожного движения транспорта и пешеходов по улице Шевченко, улице Кленовой и на территории возле кладбища «Яцево», других кладбищ в городе.
Въезд автобусов городских маршрутов общего пользования и крупногабаритного частного транспорта на территорию кладбища «Яцево» 23 и 24 апреля будет ограничен.
Также в период времени с 9 до 17 часов будет ограничено (перекрыто) движение грузового автотранспорта, осуществляющего транзитные перевозки в направлении от села Новоселовка (Черниговский район) до улицы Кольцевой, на участке улицы Шевченко от улицы Кленовой к улице Малиновского.
На территории кладбища «Яцево» будут дежурить два автомобиля скорой медицинской помощи.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Завтра автобуса №29 не будет. Зато будут дополнительные троллейбусы №5
С начала действия новой транспортной сети города два раза был объявлен конкурс на право
На поминальные дни до Яцево добраться будет проще
В поминальные дни общественный транспорт Чернигова работать в усиленном режиме. На период 22-24
Внимание! Изменения в сети автобусных маршрутов города
Управление транспорта и связи городского совета сообщает, что 10 января 2017 вступает в силу
Внимание! Объявления о перекрытии движения (схема объезда)
Со 2 по 7 ноября включительно в Чернигове в связи с проведением капитальных ремонтных работ на
В поминальные дни в Чернигове движение транспорта продлено до кладбища «Яце ...
Во исполнение распоряжения мэра Чернигова Александра Соколова по организации проведения в
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!