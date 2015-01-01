4ернігів.інфо » Стрічка новин » В Горсаду почистят озеро за 1,3 миллиона
В Горсаду почистят озеро за 1,3 миллиона
- Вчера, 16:24
- Просмотров: 28
Водоем возле центральной аллее Горсада летом приведут в порядок. Об этом сообщила депутат горсовета Наталия Хольченкова.
Озеро с левой стороны от главное аллеи Центрального парка культуры и отдыха (сразу за спуском к фонтанам) будет почищено в ближайшие месяцы.
По словам Наталии Хольченковой, чей муж Владимир Хольченков, руководит КП «Центральный парк культуры», уже разрабатывается проект относительно очистки водоема, который на самом деле является остатками старого русла Десны.
Проект будет презентован в мае 2017 года. В планах начать работы по очистки озера и благоустройству территории уже в нынешнем сезоне.
По словам депутата Новозаводской районной рады Дарины Сыропары, в октябре 2016 года в экологической программе город заложил 1,355 миллиона гривен на благоустройство этого водоема.
Озеро с левой стороны от главное аллеи Центрального парка культуры и отдыха (сразу за спуском к фонтанам) будет почищено в ближайшие месяцы.
По словам Наталии Хольченковой, чей муж Владимир Хольченков, руководит КП «Центральный парк культуры», уже разрабатывается проект относительно очистки водоема, который на самом деле является остатками старого русла Десны.
Проект будет презентован в мае 2017 года. В планах начать работы по очистки озера и благоустройству территории уже в нынешнем сезоне.
По словам депутата Новозаводской районной рады Дарины Сыропары, в октябре 2016 года в экологической программе город заложил 1,355 миллиона гривен на благоустройство этого водоема.
Источник: 0462.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Нарушенный при ремонте Горсада не обнаружили
Разговоры о том, что Центральный парк культуры и отдыха ремонтировался с нарушениями, начальник
1,5 млн грн: Куда ушли деньги на ремонт горсада без тендера?
Более 30 лет без ремонта, и наконец, в Чернигове нашлись средства на реконструкцию городского
Черниговчане, приглашаем на уборку Земснаряда!
Уже в эту субботу, 27 июня, в Чернигове состоится грандиозный субботник. На этот раз инициативная
В черниговском Горсаду могут появиться новые аттракционы
Директор парка, Владимир Хольченков, вынашивает планы по улучшению вверенного ему хозяйства. Он
В Чернигове стало на одну Wi-Fi зону больше: на территории Горсада появился ...
В Чернигове на территории Центрального парка культуры и отдыха появился бесплатный Wi-Fi. Wi-Fi
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!