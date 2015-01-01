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Квартирные аферы в Чернигове, или берегитесь нечистых на руку риэлторов
- Вчера, 17:03
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В Чернигове историю о Юлии Юрченко, которую вместе с ее несовершеннолетней дочерью выгоняют с законно приобретенной кватиры, уже знают многие горожане. Сюжеты об этом показывали на местных телеканалах и публикации время от времени появляются в печатной прессе. Женщина вместе с семьей отстаивает в судах право на свои квадратные метры больше года. Обратилась она за помощью и к ЧЕline.
Сейчас мы изучаем материалы по этому делу, поэтому пока о всех перипетиях, с которыми пришлось столкнуться Юлии и ее семье, пересказывать не будем. Однако хочу обратить внимание на то, что родители Юлии покупали квартиру через агентство недвижимости, которых в Чернигове сейчас развелось, как грибов после дождя. Не секрет, что все они позиционируют себя профессионалами и утверждают, что в вопросах недвижимости чувствуют себя как рыба в воде. Все потому, что умеют найти общий язык с людьми, где учатся, повышают свой уровень, получают какие-то дипломы и сертификаты, которыми потом оклеивают свои офисы. В общении они отзывчивы и приветливы, даже кофе предлагают и подвезти, куда надо. Сама любезность. Как таковым не довериться? Не хочу сейчас навлечь на себя гнев всех риэлторов и риэлторских компаний, так как, вероятно, среди них есть честные и профессиональные люди. Просто моим близким знакомым таких встретить не удалось. Хотя приходилось иметь дело с несколькими черниговскими агентствами. К тому же, одно из них даже порекомендовали серьезные люди серьезным людям. Но весь результат «профессиональной» работы оказался в пустом болтовне, испорченных нервах, настроения и даже в потерянных средствах, конечно, что клиента, а не их. Кстати, никому из дельцов даже в голову не пришло хотя бы извиниться за такую свою «работу». Говорили «А что я? Я лишь посредник », который, кстати, четко следит только свою финансовую выгоду. Слава Богу, с «заказными» контракт был коротким. Поэтому ни знать, ни слышать их знакомые больше желания нет. Отразится эта история на дружеских отношениях серьезных людей, когда один другому сделал медвежью услугу, кто знает ... Не лучше оказались и другие, с которыми также свела судьба. Тоже с виду милые и приветливые, но слишком падки на чужих денег. Но Бог все видит. Закон бумеранга еще никто не опроверг ... Было и такое, что риэлтор, делая родственников или друзей покупателей, пробрался в помещение (иначе это не назовешь), сделал фотографии и через некоторое время выложил их на сайте объявлений. Мол, великий комбинатор работает. Еще возмутился, когда ему выразили претензию, правда, уже не стесняясь в выражениях. Заслужил. Жаль, что тогда знакомым не пришло в голову вызвать полицию. А попыток впарить проблемную недвижимость - с долгами, арестами, 90-летним бабушками в виде некоего бесплатного приложения к жилью - и перечислять только ... Истории о духах и привидениях в квартирах, которые продают агентства-конкуренты, вообще как анекдоты рассказывать нельзя. Все только для того, чтобы получить свои комиссионные - обычно от 500 до 1000 долларов с одной сделки. Кто-то подумает: «А к чему все это?». А к тому, что в серьезных вопросах, связанных с деньгами или недвижимостью, даже если работать с честным в мире риэлтором, надо все несколько раз проверить, получить консультацию у юриста или нотариуса, которому доверяете, все хорошо взвесить и только тогда решаться на соглашение. Чтобы после покупки вожделенных квадратных метров не скитаться по судам, как Юлия, а радоваться жизни на полную.
Сейчас мы изучаем материалы по этому делу, поэтому пока о всех перипетиях, с которыми пришлось столкнуться Юлии и ее семье, пересказывать не будем. Однако хочу обратить внимание на то, что родители Юлии покупали квартиру через агентство недвижимости, которых в Чернигове сейчас развелось, как грибов после дождя. Не секрет, что все они позиционируют себя профессионалами и утверждают, что в вопросах недвижимости чувствуют себя как рыба в воде. Все потому, что умеют найти общий язык с людьми, где учатся, повышают свой уровень, получают какие-то дипломы и сертификаты, которыми потом оклеивают свои офисы. В общении они отзывчивы и приветливы, даже кофе предлагают и подвезти, куда надо. Сама любезность. Как таковым не довериться? Не хочу сейчас навлечь на себя гнев всех риэлторов и риэлторских компаний, так как, вероятно, среди них есть честные и профессиональные люди. Просто моим близким знакомым таких встретить не удалось. Хотя приходилось иметь дело с несколькими черниговскими агентствами. К тому же, одно из них даже порекомендовали серьезные люди серьезным людям. Но весь результат «профессиональной» работы оказался в пустом болтовне, испорченных нервах, настроения и даже в потерянных средствах, конечно, что клиента, а не их. Кстати, никому из дельцов даже в голову не пришло хотя бы извиниться за такую свою «работу». Говорили «А что я? Я лишь посредник », который, кстати, четко следит только свою финансовую выгоду. Слава Богу, с «заказными» контракт был коротким. Поэтому ни знать, ни слышать их знакомые больше желания нет. Отразится эта история на дружеских отношениях серьезных людей, когда один другому сделал медвежью услугу, кто знает ... Не лучше оказались и другие, с которыми также свела судьба. Тоже с виду милые и приветливые, но слишком падки на чужих денег. Но Бог все видит. Закон бумеранга еще никто не опроверг ... Было и такое, что риэлтор, делая родственников или друзей покупателей, пробрался в помещение (иначе это не назовешь), сделал фотографии и через некоторое время выложил их на сайте объявлений. Мол, великий комбинатор работает. Еще возмутился, когда ему выразили претензию, правда, уже не стесняясь в выражениях. Заслужил. Жаль, что тогда знакомым не пришло в голову вызвать полицию. А попыток впарить проблемную недвижимость - с долгами, арестами, 90-летним бабушками в виде некоего бесплатного приложения к жилью - и перечислять только ... Истории о духах и привидениях в квартирах, которые продают агентства-конкуренты, вообще как анекдоты рассказывать нельзя. Все только для того, чтобы получить свои комиссионные - обычно от 500 до 1000 долларов с одной сделки. Кто-то подумает: «А к чему все это?». А к тому, что в серьезных вопросах, связанных с деньгами или недвижимостью, даже если работать с честным в мире риэлтором, надо все несколько раз проверить, получить консультацию у юриста или нотариуса, которому доверяете, все хорошо взвесить и только тогда решаться на соглашение. Чтобы после покупки вожделенных квадратных метров не скитаться по судам, как Юлия, а радоваться жизни на полную.
Источник: cheline.com.ua
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