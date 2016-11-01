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Газовая эпопея продолжается: жителей дома по Пирогова хотят одурачить

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:07
  • Просмотров: 22
Газовая эпопея продолжается: жителей дома по Пирогова хотят одурачитьЖители дома по улице Пирогова, 1 уже почти месяц протестуют против установки общедомового счетчика.

И они до сих пор остаются без газа. Мы уже сообщали о том, что люди собрали подписи и уверяют, что 46 квартир из 53-х готовы за свой счет купить индивидуальные счетчики, лишь бы им не устанавливали общедомовой. Однако не все так просто. «Черниговгаз» объясняет всю эту катавасию тем, что газ перекрыт из-за аварийной ситуации. Мол, пока жители не дадут доступ газовикам к сетям для устранения проблемы, никто на себя не возьмет ответственность пустить газ. Жители саркастически разводят руками. Люди опасаются того, что под предлогом ликвидации «аварийности» на дом поставят общедомовой счетчик. Есть информация, что в проблемного дома завтра будет отправлена ​​бригада газовиков.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: cheline.com.ua

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