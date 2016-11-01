4ернігів.інфо » Стрічка новин » Газовая эпопея продолжается: жителей дома по Пирогова хотят одурачить
Газовая эпопея продолжается: жителей дома по Пирогова хотят одурачить
- Вчера, 17:07
- Просмотров: 22
Жители дома по улице Пирогова, 1 уже почти месяц протестуют против установки общедомового счетчика.
И они до сих пор остаются без газа. Мы уже сообщали о том, что люди собрали подписи и уверяют, что 46 квартир из 53-х готовы за свой счет купить индивидуальные счетчики, лишь бы им не устанавливали общедомовой. Однако не все так просто. «Черниговгаз» объясняет всю эту катавасию тем, что газ перекрыт из-за аварийной ситуации. Мол, пока жители не дадут доступ газовикам к сетям для устранения проблемы, никто на себя не возьмет ответственность пустить газ. Жители саркастически разводят руками. Люди опасаются того, что под предлогом ликвидации «аварийности» на дом поставят общедомовой счетчик. Есть информация, что в проблемного дома завтра будет отправлена бригада газовиков.
И они до сих пор остаются без газа. Мы уже сообщали о том, что люди собрали подписи и уверяют, что 46 квартир из 53-х готовы за свой счет купить индивидуальные счетчики, лишь бы им не устанавливали общедомовой. Однако не все так просто. «Черниговгаз» объясняет всю эту катавасию тем, что газ перекрыт из-за аварийной ситуации. Мол, пока жители не дадут доступ газовикам к сетям для устранения проблемы, никто на себя не возьмет ответственность пустить газ. Жители саркастически разводят руками. Люди опасаются того, что под предлогом ликвидации «аварийности» на дом поставят общедомовой счетчик. Есть информация, что в проблемного дома завтра будет отправлена бригада газовиков.
Источник: cheline.com.ua
Loading...
Рекомендуем похожее:
Черниговцы четвертый месяц судятся с "Черниговгазом"
В Чернигове продолжается судебное разбирательство по делу о защите прав потребителей
В Прилуках грузовики «разбивают» улицу
В Прилуках перегруженные фуры уничтожают дома местных жителей. Несмотря на то, что уже пять лет
Возмущенные действиями местных газовиков черниговцы обратились в суд
Жители многоэтажного дома по проспекту Победы, 143 в Чернигове обратились в Деснянский районный
В Чернигове неизвестные разбили домовые счетчики газа. Люди остались без «г ...
13 ноября неизвестные повредили домовые счетчики газа сразу в двух пятиэтажках по улице
В Чернигове неизвестные разбили домовые счетчики газа. Люди остались без «г ...
13 ноября неизвестные повредили домовые счетчики газа сразу в двух пятиэтажках по улице
Заплатил за себя, заплати за соседа: как власть будет бороться с должниками ...
В 2016 году в Украине началась программа обустройства счетчиками газа квартир тех потребителей,
В Чернигове деревья украсили писанками Электрики в Чернигове сожгли людям приборов на десятки тысяч... Когда в городе построят мусороперерабатывающий завод? Горе-мать, бросившая новорожденную дочь на кладбище, забрала... Оркестр черниговского железнодорожного полка оригинально поз... В Чернигове открыли сезон байдарок
Добавить комментарий!