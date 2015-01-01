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В КП «Школьное» новый глава
- Вчера, 17:34
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Коммунальное предприятие «Школьное» теперь новый директор. Им стала Антонина Радченко. Инофрмация об этом появилась в соответствующем разделе на сайте Черниговского горсовета. Уже завтра на ЧЕline интервью с новым главой.
Источник: cheline.com.ua
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