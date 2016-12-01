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В Чернигове продают «оригинальную» селитру, которую надо искать полиции
- Вчера, 18:15
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На номер горячей линии 102 обратилась жительница областного центра 1988 года рождения. Она заявила о том, что стала жертвой мошенников. Женщина просит принять меры к директору ООО «НЗ Сервис», который мошенническим путем, под предлогом продажи минеральных удобрений (селитры) (объявление о продаже заявительница нашла на интернет сайте «flagma.ua») завладел 139 500 грн., Которые она перечислила на счет . Об этом ЧЕline стало известно из собственных источников Но до настоящего времени товар женщина так и не получила. Продавец селитры на связь не выходят. Проводится проверка.
Источник: cheline.com.ua
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