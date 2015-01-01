В Украине начинается чемпионат мира по хоккею. В аэропорт «Борисполь» прибыла первая команда

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Как уже сообщалось, в период с 22 по 28 апреля этого года в Киеве состоится чемпионата мира по хоккею. Кроме Украины, в играх Первого дивизиона группы «А» участие примут 5 сборных команд.
Сегодня ночью в пункте пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» пограничники оформили сборную команду Южной Кореи, которая первой прибыла на чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин в Украине. Всего рейсом «Париж-Киев», для участия в матче чемпионата, прибыла команда в составе 37 человек. Первый матч состоится 22 апреля в г.. Киев (Дворец спорта).
Кроме того, завтра прибоя команды Австрии, Венгрии, Польши и Казахстана. Также вместе с командами должны прибыть уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеров и другие аккредитованные лица. Кроме того, ожидается прибытие нескольких тысяч болельщиков.
В ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году чемпионата мира по хоккею в Государственной пограничной службе Украины был проведен ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ДФС и Оргкомитетом обработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников чемпионата в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников чемпионата будет уделяться сфере безопасности составляющей и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.
Сейчас Государственная пограничная служба по данному вопросу уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. Пропуск через государственную границу участников чемпионата в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий «Евро-2012» и других спортивных финалов и тому подобное. Это в стираешь очередь предусматривает упрощение порядка оформления официальных делегаций, организованных групп и гостей чемпионата, а также работу в аэропортах информационно-контактных пунктов и тому подобное.
Так как предполагается, что основным направлением прибытия на чемпионат будет авиационный, то в аэропортах пропуск участников и зрителей чемпионата начал осуществляться на приоритетной основе на отдельных коридорах, у трапа самолетов и во время их движения. Кроме того, в автомобильных пунктах пропуска оформления происходить на отдельных полосах движения. При этом активно применяться системы предварительной обработки информации об участниках, прибывающих на чемпионат.
В Украине начинается чемпионат мира по хоккею. В аэропорт «Борисполь» прибыла первая команда
- Сегодня, 11:32
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Как уже сообщалось, в период с 22 по 28 апреля этого года в Киеве состоится чемпионата мира по хоккею. Кроме Украины, в играх Первого дивизиона группы «А» участие примут 5 сборных команд.
Сегодня ночью в пункте пропуска для воздушного сообщения «Борисполь» пограничники оформили сборную команду Южной Кореи, которая первой прибыла на чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин в Украине. Всего рейсом «Париж-Киев», для участия в матче чемпионата, прибыла команда в составе 37 человек. Первый матч состоится 22 апреля в г.. Киев (Дворец спорта).
Кроме того, завтра прибоя команды Австрии, Венгрии, Польши и Казахстана. Также вместе с командами должны прибыть уполномоченные представители Международной федерации хоккея и ее партнеров и другие аккредитованные лица. Кроме того, ожидается прибытие нескольких тысяч болельщиков.
В ходе подготовки к проведению в Украине в 2017 году чемпионата мира по хоккею в Государственной пограничной службе Украины был проведен ряд мероприятий, среди которых во взаимодействии с ДФС и Оргкомитетом обработаны процедуры пограничного и таможенного контроля для гостей и участников чемпионата в приоритетном порядке. Особое внимание во время прибытия участников чемпионата будет уделяться сфере безопасности составляющей и поддержанию правопорядка в пунктах пропуска.
Сейчас Государственная пограничная служба по данному вопросу уже приняла комплекс необходимых организационных и практических мероприятий. Пропуск через государственную границу участников чемпионата в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины в приоритетном порядке, по технологическим принципам, которые были применены во время масштабных международных мероприятий «Евро-2012» и других спортивных финалов и тому подобное. Это в стираешь очередь предусматривает упрощение порядка оформления официальных делегаций, организованных групп и гостей чемпионата, а также работу в аэропортах информационно-контактных пунктов и тому подобное.
Так как предполагается, что основным направлением прибытия на чемпионат будет авиационный, то в аэропортах пропуск участников и зрителей чемпионата начал осуществляться на приоритетной основе на отдельных коридорах, у трапа самолетов и во время их движения. Кроме того, в автомобильных пунктах пропуска оформления происходить на отдельных полосах движения. При этом активно применяться системы предварительной обработки информации об участниках, прибывающих на чемпионат.
Источник: 4ernigiv.info
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